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Стало известно, почему Путин на самом деле заговорил о миротворцах в Украине

Есть мнение, что миротворцы не смогут обеспечить режим прекращения огня в Украине

сегодня, 18:18
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Ткачик Олеся

Начались разговоры о том, чьи войска в Украине будут миротворцами после оглашения перемирия. Впрочем, по словам политолога Вадима Денисенко, обсуждая темы миротворческого контингента, нужно понимать несколько базовых вещей.

Стало известно, почему Путин на самом деле заговорил о миротворцах в Украине

Владимир Путин

"До этого еще невероятно далеко. Переговоры "по сути" еще даже не стартовали. Разговоры о миротворцах – это не о переговорах, а об их результатах. А у нас еще и переговоров как таковых нет", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его убеждению, миротворцы нигде и никогда не играли никакой функции, кроме полицейской и символической. В некоторых случаях, добавляет Денисенко, они часть экономического прикрытия, но это не об Украине.

"Хотя ряд геоэкономических игроков региона могут рассматривать миротворческую миссию в Украине как возможность расширить свои политические возможности в регионе. Подчеркиваю: не у нас, а в регионе. Это основное, что нужно знать о сущности миротворческих миссий", – говорит политолог.

Кроме того, он подчеркивает, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет использовать вопросы миротворцев как отводящий маневр.

"Он за них так много цепляется и так много этому уделяет внимание только потому, что это не топовый вопрос. Главное, не вестись", — подытожил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия продолжает настаивать на своих условиях так называемого "мира", которые остаются неизменно циничными. В частности, Кремль категорически исключает возможность размещения войск НАТО в Украине, однако допускает присутствие военных контингентов нейтральных государств, в частности Китая. Эксперты уверены, что Кремль никогда не согласится на миротворцев из Франции или Британии.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0sifKJrSi3eS3n7n9g41jsQmFe7gKcjjWwBnknB8DE1aC7XPMezyAypW677X6Z7yAl
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