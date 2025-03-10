Стало известно, почему Путин на самом деле заговорил о миротворцах в Украине

Начались разговоры о том, чьи войска в Украине будут миротворцами после оглашения перемирия. Впрочем, по словам политолога Вадима Денисенко, обсуждая темы миротворческого контингента, нужно понимать несколько базовых вещей.

Владимир Путин

"До этого еще невероятно далеко. Переговоры "по сути" еще даже не стартовали. Разговоры о миротворцах – это не о переговорах, а об их результатах. А у нас еще и переговоров как таковых нет", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его убеждению, миротворцы нигде и никогда не играли никакой функции, кроме полицейской и символической. В некоторых случаях, добавляет Денисенко, они часть экономического прикрытия, но это не об Украине.

"Хотя ряд геоэкономических игроков региона могут рассматривать миротворческую миссию в Украине как возможность расширить свои политические возможности в регионе. Подчеркиваю: не у нас, а в регионе. Это основное, что нужно знать о сущности миротворческих миссий", – говорит политолог.

Кроме того, он подчеркивает, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет использовать вопросы миротворцев как отводящий маневр.

"Он за них так много цепляется и так много этому уделяет внимание только потому, что это не топовый вопрос. Главное, не вестись", — подытожил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия продолжает настаивать на своих условиях так называемого "мира", которые остаются неизменно циничными. В частности, Кремль категорически исключает возможность размещения войск НАТО в Украине, однако допускает присутствие военных контингентов нейтральных государств, в частности Китая. Эксперты уверены, что Кремль никогда не согласится на миротворцев из Франции или Британии.



