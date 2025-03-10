Стало известно, почему Путин на самом деле заговорил о миротворцах в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Начались разговоры о том, чьи войска в Украине будут миротворцами после оглашения перемирия. Впрочем, по словам политолога Вадима Денисенко, обсуждая темы миротворческого контингента, нужно понимать несколько базовых вещей.
Владимир Путин
Кроме того, по его убеждению, миротворцы нигде и никогда не играли никакой функции, кроме полицейской и символической. В некоторых случаях, добавляет Денисенко, они часть экономического прикрытия, но это не об Украине.
Кроме того, он подчеркивает, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет использовать вопросы миротворцев как отводящий маневр.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия продолжает настаивать на своих условиях так называемого "мира", которые остаются неизменно циничными. В частности, Кремль категорически исключает возможность размещения войск НАТО в Украине, однако допускает присутствие военных контингентов нейтральных государств, в частности Китая. Эксперты уверены, что Кремль никогда не согласится на миротворцев из Франции или Британии.
Новости