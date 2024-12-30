Стало известно, почему Путин категорически против гарантий безопасности для неоккупированной Украины

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Ткачик Олеся
Как свидетельствует опыт, кремлевский диктатор Владимир Путин не будет честным и добросовестным участником переговоров с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, об этом в интервью "Эспрессо" сказал дипломат Дэниел Фрид.
Путин и Трамп
Эксперт прогнозирует, что Путин, вероятно, будет делать заявления, не соответствующие действительности или выдвигать обвинения и прибегать к тактике филибастера — без конца будет говорить, лишь бы доминировать в диалоге.
Впрочем, по его мнению, переговоры все же могут оказаться полезными, если Путин проявит себя настолько требовательным и агрессивным, что Трамп сделает вывод о необходимости оказать Украине еще большую поддержку и усилить давление на Россию, вместо того чтобы просто позволить Путину травить себя.
При этом дипломат добавил, что на сегодняшний день все российские требования фактически сводятся к досрочной капитуляции Украины.
По его мнению, справедливый мир должен начинаться с гарантий безопасности для неоккупированной Украины и это то, чего Путин не хочет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и Путин активно готовятся к переговорам.
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