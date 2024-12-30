Стало известно, почему Путин категорически против гарантий безопасности для неоккупированной Украины

Как свидетельствует опыт, кремлевский диктатор Владимир Путин не будет честным и добросовестным участником переговоров с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, об этом в интервью "Эспрессо" сказал дипломат Дэниел Фрид.

Путин и Трамп

Эксперт прогнозирует, что Путин, вероятно, будет делать заявления, не соответствующие действительности или выдвигать обвинения и прибегать к тактике филибастера — без конца будет говорить, лишь бы доминировать в диалоге.

"Одним словом, я сомневаюсь, что такие переговоры могут быть продуктивными, если Трамп действительно стремится заключить какое-либо соглашение с Путиным", — подчеркнул Фрид.

Впрочем, по его мнению, переговоры все же могут оказаться полезными, если Путин проявит себя настолько требовательным и агрессивным, что Трамп сделает вывод о необходимости оказать Украине еще большую поддержку и усилить давление на Россию, вместо того чтобы просто позволить Путину травить себя.

"Однако это только предположение. Я не знаю, как будут на самом деле развиваться эти переговоры. Но я считаю, что было бы ошибкой ожидать, что одна встреча сможет что-либо существенно изменить. Путин, вероятно, будет уважать только то, что в России и Советском Союзе называли "соотношением сил". И потому лучшая политика — продолжать оказывать давление на Россию и помогать Украине в надежде, что баланс сил изменится в пользу Украины", — подчеркнул Фрид.

При этом дипломат добавил, что на сегодняшний день все российские требования фактически сводятся к досрочной капитуляции Украины.

"Это несерьезно. Эти требования могут быть блефом со стороны России или свидетельствовать о ее уверенности в том, что она побеждает и побеждает", — добавил дипломат.

По его мнению, справедливый мир должен начинаться с гарантий безопасности для неоккупированной Украины и это то, чего Путин не хочет.

"Он хочет, чтобы неоккупированная Украина была слабой и открытой для дальнейшей российской агрессии. А это было бы катастрофой для всех нас", – добавил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и Путин активно готовятся к переговорам.



