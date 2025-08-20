Стало известно, почему Путин блокирует прямой диалог с Зеленским.

Российский диктатор Владимир Путин не планирует личные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским ни в ближайшее время, ни в перспективе. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на анализ заявлений российских чиновников.

Путин не готов к встрече с Зеленским

Журналисты обращают внимание на слова советника Путина Юрия Ушакова, который после разговора российского лидера с Дональдом Трампом сообщил о договоренности о возможном повышении уровня представителей в рамках российско-украинского мирного трека. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва формально не исключает ни одного формата переговоров, однако саммит с участием Путина и Зеленского возможен только после "тщательной подготовки". По мнению CNN, это способ Кремля сознательно занижать ожидания.

Проблема заключается в политическом подтексте: встреча Путина с Зеленским означала бы фактическое признание легитимности украинского президента, в то время как российская пропаганда продолжает представлять его "марионеткой Запада". Аналитики Chatham House подчеркивают, что Кремлю придется смириться с реальностью: Зеленский – избранный президент, и избегать этой правды Москва не сможет бесконечно.

Характерно, что российские власти даже избегают называть его по имени, используя формулировку "киевский режим". При этом Москва требует проведения выборов в Украине и надеется, что именно Дональд Трамп сможет склонить Киев к уступкам.

В CNN отмечают, что если переговоры в Стамбуле все же состоятся, Россия, вероятно, отправит Лаврова или Ушакова. Однако гарантий успеха нет, а личное участие Путина в диалоге с Зеленским на этом этапе исключено.

