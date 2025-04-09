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Стало известно, почему пауза в войне может пойти на пользу Украине

Военный Владислав Соболевский рассказал о возможностях Украины во время перемирия

сегодня, 15:00
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Клименко Елена

Владислав Соболевский, советник командира вновь 3-го армейского корпуса, а ранее заместитель командира 3-й ОШБр, считает, что прекращение огня позволит не только России перегруппироваться и привлечь дополнительные ресурсы, но и Украине. По его словам, в этом случае Украина может осуществить это быстрее и эффективнее. Отвечая на вопрос в интервью для издания NV, он отметил, что на поле боя существует определенный паритет, а численное преимущество России позволяет им двигаться лишь очень медленно и на отдельных участках.

Стало известно, почему пауза в войне может пойти на пользу Украине

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Однако мы не будем вести войну к последнему российскому солдату. Те, кто поддерживает такую стратегию, не имеют отношения к военному делу и не понимают всех нюансов. Как и в любой другой ситуации, вооруженные силы действуют только там, где дипломатия не способна достичь результата, и в этом направлении уже есть уверенность."

Он также задал вопрос, почему Россия должна воспользоваться паузой для подготовки быстрее Украины, когда за Украиной стоит весь западный мир.

"Мы бы не теряли времени", — отметил Соболевский, выражая уверенность, что Украина тоже может эффективно использовать этот период.

Относительно возможности прекращения огня привести к прекращению поставок военной помощи Украине, он отрицает это, объяснив, что Европа понимает, что война будет продолжаться, поэтому помощь все равно будет поступать.

По его мнению, в период прекращения огня важно будет настроить украинское население на следующий этап борьбы, поскольку условная Британия за нас этого не сделает. Он подчеркнул, что для успеха страна должна строить устойчивую экономику, ведь "если мы не будем самостоятельны и эффективны, даже Германия нам не поможет".

Ранее "Комментарии" уже писали, что Россия будет использовать любое перемирие в свою пользу, чтобы накопить силы и возобновить наступательные действия. Такое мнение выразил герой Украины, майор Виталий Литвин в интервью Украинской правде.



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