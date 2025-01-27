Стало известно, почему новые бригады не выживают на фронте

Современное поле боя отличается от того, что было еще два года назад из-за использования дронов и РЭБ, отметил военный Александр Карпьюк. По его словам, если не будет сил и средств, чтобы защитить пехоту, то неважно, сколько будет сидеть в окопе, вражеские дроны просто будут интенсивнее по ним работать.

Дроны на фронте

"И если у вас неорганизованный РЭБ на позиции, который защитит пехоту от сбросов, если наши пилоты не будут постоянно разбивать позиции вражеских пилотов, если на позиции РЭБ не будет скоординирован так, чтобы противодействовать враждебным ФПВ, но не мешать нашим ФПВ, которые помогают отбивать штурмы — за несколько дней пехота может оказаться запертой на позиции, под постоянным террором дронов. И если это удается врагу — то у пехоты два пути, или отойти, понимая, что скорее всего ФПВ/мавик со сбросом их догонит, или сдаваться в плен", — говорит военный.

Впрочем, по его словам, опытные бригады знают, как этому всему противодействовать. В них работает слаженный ансамбль экипажей, который чистит 1-2 эшелона, не давая сакамулировать угрозы для пехоты.

"Для понимания, чтобы минимально прикрыть полосу батальона, нужно в день два десятка разных экипажей. В сутки. Ну, то есть почти рота должна работать 24/7, чтобы у вас что-то там вообще держалось на линии. Какие слаженные ансамбли, под наблюдением направлений знающих сектор и способности каждого экипажа, нюансы рельефа и много разных мелочей, каждый день запускают карусель поражений во врага", — говорит Карпьюк.

Но, по его словам, у новой бригады нет такого опыта и нет столько специалистов, которые знают район. Более того, в них не прописано, как нужно организовывать координационный штаб БПЛА.

Новые бригады заходят на линию, без этого всего. Более того — даже окопный РЭБ с позиций, стоявшая здесь раньше бригада — забирает. И их можно понять, потому что все эти средства накоплены под координацию и опыт этой бригады за весь срок, что они здесь стоят, и отдавать свое, да еще поставленное на баланс они не собираются", — говорит военный.

Именно поэтому, по его мнению, к заходу бригады было бы правильно иметь матрицу построения обороны, по которой заказывались средства согласно потребностям линии, и формирование боевых единиц, которые необходимы для продолжения функции.

"Ну например, бригада еще до захода на линию должна понимать, что на весь участок ей нужно столько РЭБов против мавиков и фпв, сразу скажем нужно поставить десять экипажей мавиков на карусели по вот этим секторам, а координация должна проводиться таким образом. Если их будет меньше — они физически не вытянут обработку такого объема данных, и куча других нюансов, о которых новая бригада узнает уже заходя на линию. И решать это все нужно до захода на линию, а не после", — говорит военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о ситуации вокруг 125 бригады и провале обороны Харьковщины.



