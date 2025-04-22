Стало известно, почему над Украиной кружит "таинственный" самолет

В небе над Украиной вторые сутки летает Ан-26 военно-транспортной авиации. В Воздушных силах объяснили, что самолет выполняет определенную задачу.

Самолет. Иллюстративное фото

Ситуацию прокомментировал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, пишет "Украинская правда".

СМИ отмечает, что 21 апреля в сети обратили внимание, что согласно сервису трекинга самолетов Flightradar24, над Украиной (в частности, во Львовской и Винницкой областях) летает неизвестный борт без регистрационных данных с позывным WELCOM. Его видимость для сервиса объясняется тем, что на борту включен транспондер (передатчик сигнала).









"Как объяснили в Воздушных силах, это – Ан 26 – военно-транспортный самолет ПС ВСУ. Прямая речь Игната: "Этот самолет выполняет определенные задачи (какие именно, офицер не уточнил – ред.). В целом ежедневно в воздушном пространстве Украины десятки самолетов и вертолетов разных типов выполняют задачи, как боевые, так и специальные, а также тренировочные полеты", — говорится в сообщении издания.

Напомним, Украина, как писал портал "Комментарии", может сбивать российские самолеты лазером. Об уникальных возможностях рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский на конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью.

По его словам, Украина владеет лазерным оружием, его название — "Тризуб", а также разрабатывают проект по применению дрона-"матки" с двумя FPV. Он отметил, что Украина является пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер.



