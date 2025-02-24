Стало известно, почему на самом деле Путин не хочет завершать войну в Украине

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Ткачик Олеся
Три года большой войны в Европе, которую запустила агрессивная Россия, позволяют сделать базовые выводы, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Владимир Путин
В частности, по его словам, первое ключевое заключение состоит в том, что войны высокой интенсивности бывают даже сегодня, потому что есть страны-неадекваты, которым нравится убивать, разрушать, насиловать.
Вместе с тем, уверен Подоляк, войну можно завершить, но обязательным принуждением к этой стране-агрессорке, в данном случае – России. В любом другом случае война будет неизбежно продолжена и даже масштабирована, добавил он.
По его убеждению, решение по обороне и безопасности следует принимать быстро, жестко и без долгих дискуссий.
При этом Подоляк особо подчеркнул, что Украина не согласится с ультиматумами страны-агрессорки, ведь речь идет о безусловном выживании и самосохранении.
В этом контексте советник главы Офиса президента также упомянул Европу, начавшую крайне перспективное движение к политико-безопасной самостоятельности. Но, подчеркнул Подоляк, этот процесс нужно значительно ускорить.
И еще, говорит он, правда, что Россия убила международное право, поэтому его необходимо восстановить.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский считает, что в 2025 году в Украине должен быть установлен реальный мир. Впрочем, он убежден, что такой мир должен быть установлен силой.
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