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Стало известно, почему на самом деле Путин не хочет завершать войну в Украине

Подоляк подчеркнул, что Украина не пойдет на ультиматумы России

24 февраля 2025, 13:02
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Ткачик Олеся

Три года большой войны в Европе, которую запустила агрессивная Россия, позволяют сделать базовые выводы, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Стало известно, почему на самом деле Путин не хочет завершать войну в Украине

Владимир Путин

В частности, по его словам, первое ключевое заключение состоит в том, что войны высокой интенсивности бывают даже сегодня, потому что есть страны-неадекваты, которым нравится убивать, разрушать, насиловать.

Вместе с тем, уверен Подоляк, войну можно завершить, но обязательным принуждением к этой стране-агрессорке, в данном случае – России. В любом другом случае война будет неизбежно продолжена и даже масштабирована, добавил он.

"РФ не хочет окончания войны. Потому что только состояние "бесконечной войны" – единственно возможный способ сохранения такого типа государства, установленного диктатурой субъекта Путина", — подчеркнул Подоляк.

По его убеждению, решение по обороне и безопасности следует принимать быстро, жестко и без долгих дискуссий.

При этом Подоляк особо подчеркнул, что Украина не согласится с ультиматумами страны-агрессорки, ведь речь идет о безусловном выживании и самосохранении.

В этом контексте советник главы Офиса президента также упомянул Европу, начавшую крайне перспективное движение к политико-безопасной самостоятельности. Но, подчеркнул Подоляк, этот процесс нужно значительно ускорить.

И еще, говорит он, правда, что Россия убила международное право, поэтому его необходимо восстановить.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский считает, что в 2025 году в Украине должен быть установлен реальный мир. Впрочем, он убежден, что такой мир должен быть установлен силой.




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Источник: https://t.me/M_Podolyak/318
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