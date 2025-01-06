В целом уже известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын сам инициировал предложение предоставить кремлевскому диктатору Владимиру Путину своих солдат для участия в боевых действиях против Украины, отметил основатель международного сообщества InformNapalm Роман Бурко . По его словам, кроме определенных преференций Ким также стремится к тому, чтобы его военные получили боевой опыт современной войны с применением дронов.

Войска КНДР

"Хотя пока они получают только российский опыт мясных штурмов, но в будущем те из военных КНДР, которые выживут в этой мясорубке, станут основой для армии, которая будет воевать против Южной Кореи", — подчеркнул Бурко.

Поэтому, собственно, каждый день, говорит эксперт, пока Южная Корея воздерживается от предоставления Украине военной помощи — она теряет время и шансы эффективно уничтожать армию потенциального врага, который готовится к военной агрессии в будущем.

По его словам, Украине нужно современное оружие, чтобы и российские, и северокорейские войска несли еще больше потерь и возвращающихся в КНДР с боевым опытом было как можно меньше. Это гарантия безопасности и для самой Южной Кореи, добавил он.

Кроме того, Бурко сообщил, что семьи погибших в РФ солдат КНДР обязывают подписывать документы о неразглашении.

"Особенно интересно, что власти КНДР называют участие в войне "священными учениями". То есть главная цель привлечения солдат КНДР к войне против Украины – это научить их новым агрессивным войнам", — подчеркнул Бурко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ в Курской области пошли в наступление по нескольким направлениям. Эти неожиданные атаки вызвали значительную обеспокоенность среди россиян.



