Стало известно, почему Молдова не может сбивать российские ракеты

Рождественским утром 25 декабря во время массированной атаки РФ одна российская ракета залетела в воздушное пространство Молдовы и, вероятно, пересекла Румынию и снова вернулась в Украину. Нарушение воздушного пространства подтвердила президента Молдовы Мая Санду. Однако почему Молдова не смогла сбить вражескую ракету на территории собственной страны?

Молдова не может сбивать российские ракеты. Фото из открытых источников

Как сообщает ресурс Defense express, главной причиной почему Молдова не может сбивать российские ракеты в воздушном пространстве страны стало почти полное отсутствие средств ПВО. По мнению аналитиков, этим пользуется Москва, когда пытается неожиданно совершить атаку в западных областях Украины.

"Отсутствие у Молдовы собственной противовоздушной обороны выступает для российских военных одним из факторов при планировании дроновых и ракетных атак по Украине, когда вражеские средства поражения могут пролетать в воздушном пространстве соседних стран и выпрыгивать уже в воздушном пространстве западных регионов нашего государства", — пишет Defense express.

К примеру, справочник The Military Balance 2024 указывал, что Молдова имеет только один зенитно-ракетный полк, состоящий из трех пусковых установок ЗРК С-125. Однако СМИ сообщали, что даже эта установка могла быть продана через оффшоры еще в 2010 году. Кроме того, только в декабре 2023 года Молдова впервые получила современную РЛС, которую приобрели у французской компании.

"То есть у молдавских военных есть нюансы не только с тем, чем сбивать российские ракеты, но и даже со средствами обнаружения воздушных целей также", — отмечает Defense express.

Аналитический ресурс также указывает, что ПВО Молдовы имеет только 28 установок ЗУ-23-2 и 11 орудий С-60, без ПЗРК. В составе военной авиации Молдовы всего два Ан-2, шесть Ми-8 и один учебный Як-18. Также у соседней страны шесть МиГ-29, которые уже более 20 лет стоят на хранении.

Defense express указывает на парадоксальную ситуацию, когда Молдова, имеющая площадь чуть больше Одесской области практически не способна защитить собственное воздушное пространство. Именно этим и пользуется Россия, которая через территорию Молдовы направляет беспилотники и ракеты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Молдовы и Румынии на российскую ракету, нарушившую границы нескольких стран.

Также "Комментарии" писали, что обломки неизвестного дрона снова нашли в Молдове.