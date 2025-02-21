Россия пока не намерена мириться с Украиной, и пока не стоит ожидать прогресса в урегулировании конфликта из-за переговоров. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, передает Reuters.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Вывод Лемми основывается на выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова на закрытой встрече дипломатов стран G20 в Южной Африке. По словам британского дипломата, во время этого мероприятия, которое собрало министров иностранных дел ведущих экономик мира, возник спор между участниками войны в Украине.

"Мы не сделали ни одного шага к мирному урегулированию из-за переговоров. И когда я слушаю, что говорят россияне, и что Лавров выразил сегодня (20 февраля – Ред.), я не вижу никакого желания достичь мира", – отметил Лемми, отвечая на вопрос о возможной поддержке Лондоном введения миротворцев в Украину.

Напомним, недавно в Кремле снова заявили, что якобы президент России Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Портал "Комментарии" уже писал, что Дональд Трамп неожиданно изменил свою позицию по отношению к Украине, перейдя к ее критике. В то же время, он положительно оценил контакты своих представителей с россиянами. Как пояснил в эфире 24 канала генерал армии, у бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа Трампа до сих пор нет четкой стратегии в отношении Украины. Ему не хватает системного видения ситуации и стратегического понимания. В США до сих пор не выработана единая стратегия в отношении Украины. Не сформирована четкая модель действий для президента, Белого дома и правительства. То есть, говорит Маломуж, отсутствует системность.