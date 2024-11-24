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Стало известно, почему 99% украинцев возвращаются обратно в оккупацию

Почти все украинцы, которые возвращаются обратно в оккупацию, не смогли обустроить жизнь на свободных территориях

сегодня, 21:35
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Ткачик Олеся

Подавляющее большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) возвращаются на временно оккупированные территории (ВОТ) не по собственной воле, а из-за невозможности обустроить жизнь на подконтрольной Украине территории, об этом в эфире "Эспрессо" заявил бывший замминистра по временно оккупированным территориям Георгий Тука.

Стало известно, почему 99% украинцев возвращаются обратно в оккупацию

Украинские беженцы

Тука, который с 2015 года занимался проблемами ВПЛ, в частности, во время работы в Луганской военной администрации и в правительстве, отметил, что проблема возвращения на временно оккупированные территории остается актуальной.

"Я неоднократно общался с людьми и у меня нет даже намеков на осуждение этих людей. Я не знаю ни одного такого человека, который по собственному желанию вернулся бы на ВОТ. Почти 99% людей возвращаются из-за того, что не смогли обустроить нормальную жизнь на подконтрольных Украине территориях", — сообщил Тука.

Экс-замминистра подчеркнул, что проблемы ВПЛ остаются неизменными с 2015 года. Несмотря на новые вызовы, вызванные войной, эти вопросы нуждаются в решении уже сегодня.

По его словам, речь идет о жилье, трудоустройстве и воспитании детей – весь спектр социальных потребностей. К сожалению, как этот вопрос не решался в 2015 году, так и сейчас остался без внимания.

Политик отметил необходимость государственной поддержки внутренне перемещенных лиц, которая поможет им интегрироваться в общины на подконтрольных территориях Украины. По его мнению, системное решение этих вопросов является важным шагом для укрепления социальной стабильности в стране.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по меньшей мере 30 процентов мариупольцев возвращаются в оккупацию, часть – навсегда.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-mayzhe-99-bizhentsiv-povertayutsya-na-okupovani-teritorii-bo-ne-zmogli-oblashtuvati-normalne-zhittya-na-pidkontrolniy-chastini-ukraini-ekszastupnik-ministra-z-pitan-tot-tuka
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