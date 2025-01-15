logo

BTC/USD

99390.75

ETH/USD

3326.84

LTC/USD

104.81

USD/UAH

42.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, почем РФ начала войну в Украине и зачем ей выжженные территории без людей
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, почем РФ начала войну в Украине и зачем ей выжженные территории без людей

Война РФ против Украины на самом деле носит некий сакральный характер

сегодня, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Для РФ война против Украины носит сакральный, ритуальный характер, считает экономист Алексей Кущ.

Стало известно, почем РФ начала войну в Украине и зачем ей выжженные территории без людей

Разрушенные территории

По его словам, ни оккупированные территории, ни природные ресурсы в виде угля и лития, не рассматривается Россией в качестве жизненно важных активов, так как РФ — крупнейшая по площади страна в мире, обладающая одними из самых больших запасов полезных ископаемых.

"Россия захватывает выжженные войной земли, почти без населения, с разрушенной инфраструктурой и уничтоженными экономическими и социальными активами. Тогда в чем суть этого ритуального жертвоприношения?", — задается вопросом эксперт.

По его словам, Москва ведет войну за наследие Киевской Руси.

"И это уже не концепция Москвы — Третьего Рима, а претензия на статус Киева как "Второго Константинополя". А также притязания на статус Киева как Православного Иерусалима и духовной сути Киево-Печерской Лавры как "Третьего Удела Богородицы" (здесь явная историческая аллюзия со Вторым Уделом Богородицы в греческом Афоне, в значительной степени утраченным для влияния россиян)", — считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия якобы начала войну против Украины, чтобы "защитить" народ Донбасса от "притеснений" и защитить русскоязычных граждан. Потом в РФ заявили, что начали войну, чтобы защититься от НАТО и обеспечить свою безопасность. Сейчас в Кремле выдвигают разные нереалистичные требования к Западу, чтобы завершить войну в Украине. В частности, Москва хочет, чтобы из НАТО исключили Польшу и страны Балтии. Кроме того, в России категорически не поддерживают членство Украины в НАТО, подчеркивая, что Украина должна остаться нейтральным государством, иначе РФ никогда не будет в безопасности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Ap3NpgRvhAgsDxHRM4wKCVghc37foqb9czzyDwr4dp4TieMPSVndX5sZLeae8VgRl&id=100002112044676
Теги:

Новости

Все новости