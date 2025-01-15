Стало известно, почем РФ начала войну в Украине и зачем ей выжженные территории без людей

Для РФ война против Украины носит сакральный, ритуальный характер, считает экономист Алексей Кущ.

Разрушенные территории

По его словам, ни оккупированные территории, ни природные ресурсы в виде угля и лития, не рассматривается Россией в качестве жизненно важных активов, так как РФ — крупнейшая по площади страна в мире, обладающая одними из самых больших запасов полезных ископаемых.

"Россия захватывает выжженные войной земли, почти без населения, с разрушенной инфраструктурой и уничтоженными экономическими и социальными активами. Тогда в чем суть этого ритуального жертвоприношения?", — задается вопросом эксперт.

По его словам, Москва ведет войну за наследие Киевской Руси.

"И это уже не концепция Москвы — Третьего Рима, а претензия на статус Киева как "Второго Константинополя". А также притязания на статус Киева как Православного Иерусалима и духовной сути Киево-Печерской Лавры как "Третьего Удела Богородицы" (здесь явная историческая аллюзия со Вторым Уделом Богородицы в греческом Афоне, в значительной степени утраченным для влияния россиян)", — считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия якобы начала войну против Украины, чтобы "защитить" народ Донбасса от "притеснений" и защитить русскоязычных граждан. Потом в РФ заявили, что начали войну, чтобы защититься от НАТО и обеспечить свою безопасность. Сейчас в Кремле выдвигают разные нереалистичные требования к Западу, чтобы завершить войну в Украине. В частности, Москва хочет, чтобы из НАТО исключили Польшу и страны Балтии. Кроме того, в России категорически не поддерживают членство Украины в НАТО, подчеркивая, что Украина должна остаться нейтральным государством, иначе РФ никогда не будет в безопасности.



