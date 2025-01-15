Стало известно, почем РФ начала войну в Украине и зачем ей выжженные территории без людей

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Для РФ война против Украины носит сакральный, ритуальный характер, считает экономист Алексей Кущ.
Разрушенные территории
По его словам, ни оккупированные территории, ни природные ресурсы в виде угля и лития, не рассматривается Россией в качестве жизненно важных активов, так как РФ — крупнейшая по площади страна в мире, обладающая одними из самых больших запасов полезных ископаемых.
По его словам, Москва ведет войну за наследие Киевской Руси.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия якобы начала войну против Украины, чтобы "защитить" народ Донбасса от "притеснений" и защитить русскоязычных граждан. Потом в РФ заявили, что начали войну, чтобы защититься от НАТО и обеспечить свою безопасность. Сейчас в Кремле выдвигают разные нереалистичные требования к Западу, чтобы завершить войну в Украине. В частности, Москва хочет, чтобы из НАТО исключили Польшу и страны Балтии. Кроме того, в России категорически не поддерживают членство Украины в НАТО, подчеркивая, что Украина должна остаться нейтральным государством, иначе РФ никогда не будет в безопасности.
Новости