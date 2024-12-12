Стало известно, откуда Украина и РФ должны отойти, чтобы дать старт мирным переговорам

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Ткачик Олеся
Подготовка переговоров по прекращению боевых действий в Украине идет полным ходом, считает политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, об этом свидетельствуют разговоры о введении на линию фронта миротворцев.
Переговоры Украины и РФ
Как отметил эксперт, если представить, что договоренности достигнуты, и войска агрессора и ВСУ отходят от линии фронта по меньшей мере на 40 км каждая (чтобы невозможно было достать системами залпового огня), то на эту полосу протяженностью более 700 км нужно завести тысяч 100-120 военных . Обязательно с тяжелым оружием, бронетехникой и ПВО, чтобы у России не было даже мечты о прорыве этой обороны. Там нужно будет построить стационарные вкрапления. А еще, добавляет эксперт, среди миротворцев придется проводить ротации.
При этом, по его мнению, возникает абсурдная ситуация с РФ, которая начинала войну, чтобы не допустить военных баз НАТО на территории Украины, а по факту военные НАТО будут патрулировать линию разграничения.
По его информации, из предварительных предложений для обсуждения интересно то, что Украина должна выйти из Курской и Донецкой областей, фактически признав, что она не контролирует Донбасс, а Россия выходит из Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, причем, из двух последних образуются какие-то полуавтономные субъекты Украины.
То есть, подчеркивает Кочетков, в лучшем сценарии активная фаза противостояния продлится еще год.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин отверг предложения Трампа по старту переговоров о мире.
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