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Стало известно, откуда Украина и РФ должны отойти, чтобы дать старт мирным переговорам

Идут активные консультации о заключении мирного соглашения между Украиной и РФ, которое должно остановить войну

сегодня, 16:25
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Ткачик Олеся

Подготовка переговоров по прекращению боевых действий в Украине идет полным ходом, считает политический эксперт Александр Кочетков. По его словам, об этом свидетельствуют разговоры о введении на линию фронта миротворцев.

Стало известно, откуда Украина и РФ должны отойти, чтобы дать старт мирным переговорам

Переговоры Украины и РФ

Как отметил эксперт, если представить, что договоренности достигнуты, и войска агрессора и ВСУ отходят от линии фронта по меньшей мере на 40 км каждая (чтобы невозможно было достать системами залпового огня), то на эту полосу протяженностью более 700 км нужно завести тысяч 100-120 военных . Обязательно с тяжелым оружием, бронетехникой и ПВО, чтобы у России не было даже мечты о прорыве этой обороны. Там нужно будет построить стационарные вкрапления. А еще, добавляет эксперт, среди миротворцев придется проводить ротации.

"То есть возникает нетривиальная масштабная военно-логистическая задача. И к ее решению европейцы готовятся заранее. При этом Украина соглашается с таким подходом и даже сама призывает миротворцев", — отметил эксперт.

При этом, по его мнению, возникает абсурдная ситуация с РФ, которая начинала войну, чтобы не допустить военных баз НАТО на территории Украины, а по факту военные НАТО будут патрулировать линию разграничения.

"Указанная активность вместе с непубличными консультациями по поводу возможных переговоров по прекращению боевых действий свидетельствует, что с избранием Дональда Трампа многие связывают попытку приостановки войны на период, пока Путин сдохнет. Потому что при фюрере война будет продолжаться – у недоимперии хватает денег, чтобы нанимать свое пушечное мясо", — считает Кочетков.

По его информации, из предварительных предложений для обсуждения интересно то, что Украина должна выйти из Курской и Донецкой областей, фактически признав, что она не контролирует Донбасс, а Россия выходит из Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, причем, из двух последних образуются какие-то полуавтономные субъекты Украины.

"Украина не признает российским Донбасс, а Крым недоимперия настаивает признать российским. Все это лишь какие-то предыдущие наброски. Официально мирные предложения от Трампа (большей частью согласованы с основными участниками процесса – Украиной, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией) будут провозглашены вскоре после инаугурации президента США. А выход на реальные договоренности, если они состоятся, ожидается не раньше поздней осени 2025 года", — считает эксперт.

То есть, подчеркивает Кочетков, в лучшем сценарии активная фаза противостояния продлится еще год.

"И будут ожесточенные бои на фронте, ракетно-дроновые удары, в частности, "Орешником", по мирным городам Украины, выключение света и другие беды войны. Которые нужно преодолеть", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин отверг предложения Трампа по старту переговоров о мире.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gfz89CzCvbu7jaDKhA772SJe8swcKjPbxj4sZcxQbjWbZ9PYvEU2VsykT5bodF8wl&id=100007508473639
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