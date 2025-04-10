Стало известно об основной "красной линии" Киева в переговорах с Кремлем

Украина четко дала понять Соединенным Штатам, что установление ограничений на численность ее Вооруженных сил или снижение боевой готовности неприемлемо и расценивается как "красная линия". Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель главы Офиса президента Украины, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

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"Это для нас — вопрос принципа. Ни одно государство, а особенно агрессор — Россия — не имеет права указывать Украине, какой должна быть наша армия", — подчеркнул Палиса.

Он подчеркнул, что мощные и профессиональные Вооруженные силы будут оставаться ключевым фактором сдерживания новых возможных нападений РФ, независимо от того, будет ли заключено перемирие или подписано мирное соглашение.

"Можно предположить, почему Москва пытается навязать такие условия — возможно это попытка выиграть время для будущих планов. Но наша цель — извлечь четкие уроки из прошлого и не повторить ошибок", — добавил он.

Кроме сильной армии Украина рассчитывает на поддержку в виде международных гарантий безопасности, в частности со стороны США и стран Европы. Такие гарантии должны усилить защиту страны от предстоящей агрессии.

Reuters также отмечает, что Вашингтон пока не предоставляет официальных обязательств безопасности, однако некоторые европейские союзники обсуждают создание так называемой "коалиции желающих" для потенциального размещения войск как сдерживающего фактора.

Палиса спрогнозировал, что Россия может активизировать наступательные действия уже в конце апреля — начале мая. Вероятными направлениями атак, по его словам, является город Покровск, а также районы вблизи Купянска, Лимана, а на юге – Запорожье и Новопавловка.

"По моему мнению, главное внимание России будет приковано именно к Покровскому направлению", — отметил представитель ОП.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ежедневные атаки России на украинскую территорию, приводящие к гибели десятков мирных жителей, свидетельствуют о полном безразличии Москвы к мирным переговорам и ее нежелании их вести.