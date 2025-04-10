Стало известно об основной "красной линии" Киева в переговорах с Кремлем

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Клименко Елена
Украина четко дала понять Соединенным Штатам, что установление ограничений на численность ее Вооруженных сил или снижение боевой готовности неприемлемо и расценивается как "красная линия". Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель главы Офиса президента Украины, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.
Фото: из открытых источников
Он подчеркнул, что мощные и профессиональные Вооруженные силы будут оставаться ключевым фактором сдерживания новых возможных нападений РФ, независимо от того, будет ли заключено перемирие или подписано мирное соглашение.
Кроме сильной армии Украина рассчитывает на поддержку в виде международных гарантий безопасности, в частности со стороны США и стран Европы. Такие гарантии должны усилить защиту страны от предстоящей агрессии.
Reuters также отмечает, что Вашингтон пока не предоставляет официальных обязательств безопасности, однако некоторые европейские союзники обсуждают создание так называемой "коалиции желающих" для потенциального размещения войск как сдерживающего фактора.
Палиса спрогнозировал, что Россия может активизировать наступательные действия уже в конце апреля — начале мая. Вероятными направлениями атак, по его словам, является город Покровск, а также районы вблизи Купянска, Лимана, а на юге – Запорожье и Новопавловка.
Ранее портал "Комментарии" писал, что ежедневные атаки России на украинскую территорию, приводящие к гибели десятков мирных жителей, свидетельствуют о полном безразличии Москвы к мирным переговорам и ее нежелании их вести.
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