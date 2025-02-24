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Стало известно об окончательных планах США по войне в 2025 году

Госсекретарь США Марко Рубио призвал страны ООН поддержать резолюцию Вашингтона по Украине, которая, по его мнению, может стать ключевым фактором для прекращения войны.

24 февраля 2025, 11:00
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Клименко Елена

Соединенные Штаты планируют завершить активную фазу войны к 2025 году, но без помощи Украине это будет гораздо сложнее. Об этом на пресс-конференции в Киеве в воскресенье рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Стало известно об окончательных планах США по войне в 2025 году

США хотят завершить войну в 2025 году. Фото: CNN

"Что касается войны в целом, я убежден, что США сделают все возможное, чтобы горячая стадия конфликта закончилась в этом году. Это их цель, и они будут работать над ее достижением. Однако я считаю, что без нашей поддержки это совсем другой подход. Это то, о чем я и говорил: мир через силу, но не в пользу России, а в другую сторону".

Напомним, ранее президент Украины заявил, что не верит в возможность завершения войны уже на этой неделе.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио призвал страны ООН поддержать резолюцию Вашингтона по Украине, которая, по его мнению, может стать ключевым фактором для прекращения войны. США внесли в Генассамблею ООН документ, который, по словам Рубио, способен изменить ситуацию на глобальном уровне.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп и его команда убеждены, что на следующей неделе они достигнут соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией.

Президент США Дональд Трамп также отметил, что не считает необходимым привлечение президента Украины Владимира Зеленского к переговорам о завершении войны.

Как уже писал портал "Комментарии", начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что верит в окончание войны в Украине в 2025 году. Украина хочет мира, России нужна тактическая передышка, при этом в одностороннем порядке прекратить войну невозможно.



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Источник: Раніше прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп та його команда переконані, що наступного тижня вони досягнуть угоди про припинення вогню між Україною та Росією. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп також з
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