Стало известно о важном нюансе в поставке США оружия Украине: детали

Украина может рассчитывать на стабильные поставки оружия из Соединенных Штатов, поскольку Дональд Трамп больше не демонстрирует интерес к диалогу с Владимиром Путиным, считает народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

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"Трамп устал от разговоров с Путиным, поэтому Украина будет иметь стабильные поставки американского оружия", – заявил Яременко.

Он пояснил, что на сохранение военной поддержки Украины влияет не только позиция президента Владимира Зеленского, но постоянное давление от европейских союзников по НАТО. Помощь Украине является одним из ключевых вопросов на переговорах с такими странами как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Литва, Польша, Эстония, Швеция и Финляндия.

По словам депутата, ключевую роль в поставках вооружения играет именно наличие четкой политической позиции:

"Намного лучше, когда есть политическая воля, и когда ясно заявлено, что оружие будет передаваться через НАТО, где США являются ведущей силой. Следовательно, имея политический сигнал своей столицы, профессионалы смогут быстро решать вопросы и не противоречить политической воле столицы", — добавил он.

Яременко также упомянул, что сложности с согласованием передачи оружия возникали и раньше, но Украина каждый раз находила способ разрешения.

"Всегда существовали проблемы с убеждением американской администрации в необходимости передачи Украине определенных видов вооружений, были они и при предыдущей администрации, но на каждом этапе Украина справлялась", — пояснил эксперт.

Как уже писал портал "Комментарии", американский президент Дональд Трамп пообещал сделать ключевое заявление, касающееся российско-украинской войны. Однако содержание будущего обращения до сих пор держится в тайне.