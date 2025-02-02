Стало известно о подготовке к наступлению Украины на Белгород

Советник и консультант бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров рассказал, что в 2022 году Залужный предлагал провести операцию на территории РФ. Тогда, по его словам, речь шла о Белгородской области, чтобы лишить противника возможности бить по Харькову. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Назаров сделал в интервью "ВВС".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Кстати, эта операция (Курская операция — ред.) не уникальна... Как возникла идея этого наступления? Еще когда был Залужный, в декабре 2022-го года, на одном из совещаний, на котором присутствовал я, в аппарате СНБО, мы такие готовили предложения, и я в них лично участвовал... Я знаю точно, что прямо Валерий Федорович на одном из заседаний на совещании, которое проводилось в СНБО, он озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем. Поскольку это уже происходит, я думаю, что это не тайна, мы можем об этом сказать...", – отметил Виктор Назаров.

По его словам, тогда в том варианте, который проговаривался, там шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. Виктор Назаров подчеркнул, что с его стороны было предложение более решительных целей.

По словам Назарова, речь шла об окружении или блокировании Белгорода, чтобы лишить противника возможности наносить удары по Харькову и создать угрозу северо-восточному флангу поставки материальных ресурсов для той группировки, которая действует на Донбассе.

Тогда, по его словам, речь шла о том, чтобы провести наступление на территории Российской Федерации: "В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород".

Назаров добавил, что тогда эти планы не были реализованы, а Залужного после этого сняли с должности: "У меня сложилось впечатление, что они не заинтересовали никого. А потом началось то, что началось и вот то, что мы видели в течение 2024 года".

По мнению консультанта Залужного, операция сил обороны на Курщине была проведена успешно.

"Если сравнивать с контрнаступлением 2023-го года — она была проведена почти по всем канонам военного искусства. Был достигнут фактор внезапности. Это держалось в максимальной тайне до последнего дня. Было неожиданно для противника не только с точки зрения тактических последствий, но и оперативных", – отметил Назаров.

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