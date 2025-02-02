Стало известно о подготовке к наступлению Украины на Белгород

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Кравцев Сергей
Советник и консультант бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров рассказал, что в 2022 году Залужный предлагал провести операцию на территории РФ. Тогда, по его словам, речь шла о Белгородской области, чтобы лишить противника возможности бить по Харькову. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Назаров сделал в интервью "ВВС".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, тогда в том варианте, который проговаривался, там шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. Виктор Назаров подчеркнул, что с его стороны было предложение более решительных целей.
По словам Назарова, речь шла об окружении или блокировании Белгорода, чтобы лишить противника возможности наносить удары по Харькову и создать угрозу северо-восточному флангу поставки материальных ресурсов для той группировки, которая действует на Донбассе.
Тогда, по его словам, речь шла о том, чтобы провести наступление на территории Российской Федерации: "В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород".
Назаров добавил, что тогда эти планы не были реализованы, а Залужного после этого сняли с должности: "У меня сложилось впечатление, что они не заинтересовали никого. А потом началось то, что началось и вот то, что мы видели в течение 2024 года".
По мнению консультанта Залужного, операция сил обороны на Курщине была проведена успешно.
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