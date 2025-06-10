Стало известно о новых жутких фактах преступления Путина над украинцами: детали

Фотография украинского военного, освобожденного из российского плена, на теле которого видны последствия жестокой пытки и выжженная надпись "Слава России", подлинная, заявил Андрей Юсов, заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Фото: скриншот

По его словам, фото имеет реальное происхождение. Оно не связано с последним обменом пленными, а касается одного из предыдущих случаев. Врач, осматривая уволенных военных в одном из реабилитационных центров, не выдержал и сделал снимок, чтобы показать ужасающие последствия пребывания украинских защитников в российском плену. Это фото говорит само за себя и должно быть увидено всем миром, а не только украинцами, и так знающими правду о россиянах.

Юсов также отметил, что 90% освобожденных из российского плена украинских военных свидетельствуют о многочисленных нарушениях условий содержания со стороны РФ.

Украина подробно документирует все подобные факты, фиксирует условия содержания и идентифицирует причастных к нарушениям военнопленных. Все собранные материалы используются не только в украинском расследовании и правосудии, но и в международных правовых процессах.

Ранее в сети было опубликовано фото, демонстрирующее тело освобожденного украинского военного после жестоких издевательств. Видно, что русские выжгли надпись "Слава России" и оставили многочисленные шрамы на теле воина.

Портал "Комментарии" писал, что украинские Вооруженные силы насчитывают около миллиона человек, впрочем, непосредственно на передовой воюет не более 20% от этого состава. Об этом заявил народный депутат и член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Федиенко в эфире Radio NV.