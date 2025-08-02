Стало известно о новой угрозе: где РФ готовит удар сотнями морских дронов одновременно

Страна-агрессор может запустить по морской инфраструктуре Украины одновременно до 400 морских дронов. Фактически противник хочет воспользоваться той же тактикой, которую он применяет на суше, массированно атакуя "Шахедами" украинские населенные пункты. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем телеграмм-канале предупреждает эксперт в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Испытание российских морских дронов. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что элитный российский центр беспилотных систем "Рубикон" взял на вооружение беспилотные ударные катера. Там уже провели учения, испытали сценарии и работают над улучшением, а основная задача этих беспилотников — удары по украинской морской инфраструктуре.

"Флеш" объяснил, теперь россияне могут в один день ударить, например, 400 катерами по всем украинским портам, вышкам, кораблям — всей морской инфраструктуре. Эти дроны, заполненные осколочными боеприпасами, могут даже вылететь на пляжи.

"Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое "Рубикон", тот понимает, что все будет серьезно. Чтобы мы не охали и не ахали, надо уже разрабатывать системы поиска ударных катеров и их уничтожения. FPV успешно справляются с этими задачами. Главное — организация", — отметил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время военно-морских учений в Балтийском море оккупанты испытали морские дроны-камикадзе. Соответствующие кадры распространили российские провоенные паблики в соцсети.

На видео, которое уже появилось в сети, зафиксировано, как к неподвижной цели приближается небольшой катер, врезается в цель и взрывается. Взрыв выглядит мощным, что может свидетельствовать о внушительном количестве взрывчатки в боевой части. Также из видео становится ясно, что дрон оснащен камерой с прямым каналом связи.



