21 июля российская ракета попала в столовую учебного центра ВСУ во время обеда, когда в помещении находились иностранные добровольцы. По предварительным данным, погибли около 12 военных из разных стран — этот удар стал одним из самых кровавых для иностранцев, воюющих на стороне Украины с начала полномасштабного вторжения, сообщает The New York Times, ссылаясь на источники среди военных, знакомых с ситуацией.

Фото: из открытых источников

Свидетелями трагедии стали три солдата, один из которых находился в лагере во время удара. Среди погибших – новобранцы из США, Колумбии, Дании, Тайваня и других государств.

Ракета ударила по территории неподалеку от Кропивницкого именно в тот момент, когда военные собрались на обед. По словам американского добровольца из Флориды, пожелавшего остаться анонимным, мощность взрыва была самой высокой из всех, что он слышал раньше.

Удар пришелся на подразделение Международного легиона — структуры в составе украинской военной разведки. Как сообщил представитель легиона, сейчас идет официальное расследование, чтобы выяснить обстоятельства атаки и установить точные потери.

Как отмечает NYT, в последнее время в легионе растет количество добровольцев из Южной Америки. Особенно много мужчин из Колумбии, которых мотивирует высокий уровень оплаты: даже базовая зарплата в ВСУ — от 1000 до 1750 долларов в месяц существенно превышает заработки в их стране. А с учетом боевых надбавок доходы могут достигать более 3000 долларов в месяц.

Удары по учебным центрам, как отмечают эксперты, в последнее время становятся все чаще. В частности, уже сегодня стало известно об очередном обстреле учебного подразделения ВСУ: есть погибший и несколько раненых.

Как уже писали "Комментарии", сейчас украинская сторона систематически наносит удары по объектам российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.