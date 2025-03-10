Стало известно о наибольшем ожидании США от Украины во время переговоров в Джидде

Американские чиновники намерены использовать встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии в этот вторник частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина сделать материальные уступки России в обмен на прекращение войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

США и Украина. Фото: 24 Канал

Госсекретарь США Марк Рубио возглавит американскую делегацию, а Украину будет представлять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Вместе с Рубио в переговорах примут участие советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолц и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Американские чиновники планируют использовать эти переговоры, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки России ради завершения войны, как отмечено в материале.

Также сообщается, что американская сторона будет рассматривать встречу как возможность оценить стремление Киева улучшить отношения с администрацией Трампа, особенно после спора, возникшего во время предыдущей встречи президентов США и Украины в прошлом месяце.

"Нельзя одновременно говорить 'я хочу мира' и 'я отказываюсь идти на компромиссы'", — заявил один из американских чиновников, комментируя предстоящие переговоры.

Другое должностное лицо подчеркнул важность реалистических ожиданий относительно мирного урегулирования.

"Мы хотим увидеть, действительно ли украинцы стремятся не просто к миру, а к реалистичному миру. Если они хотят возвращения границ 2014 или 2022 года, это о многом свидетельствует", — подчеркнул он.

Напомним, как уже писали "Комментарии", спецпредставитель американского президента Стив Виткофф сообщил, что на встрече в Саудовской Аравии планируется обсудить "рамки мирного соглашения".