Стало известно, о чем РФ хочет договориться уже в Стамбуле

Не стоит ожидать какого-либо прорыва на переговорах в Турции, в том числе и договоренностей о прекращении огня, считает политолог Владимир Фесенко.

Переговоры Украины и РФ

Во-первых, говорит он, это не выгодно российской стороне и не соответствует их публичной переговорной позиции, ведь это будет выглядеть как проигрыш.

Во-вторых, со стороны России присутствует скорее техническая переговорная делегация во главе с зиц-председателем Владимиром Мединским, который должен символически напоминать о Стамбуле-2022, но не имеет полномочий о чем-то договариваться и подписывать.

Однако, говорит Фесенко, в составе российской делегации есть и серьезные компетентные переговорщики по МИДу, военному руководству и спецслужбам. То есть, вероятно, речь идет не только о символической демонстрации возвращения в Стамбул-2022.

Фесенко предполагает, что если российская делегация будет настаивать только на Стамбуле-2022, тогда переговоры относительно быстро закроются без конкретного результата. Жесткий сценарий переговорного процесса в Кремле рассматривается, но тогда для Кремля будет риск определенных осложнений в дальнейших переговорах с Трампом.

"С рациональной и прагматичной точки зрения оптимальный вариант для россиян – договориться о продолжении мирных переговоров. Это может означать и относительное согласие на начало консультаций по прекращению огня параллельно с обсуждением других вопросов. Стороны могут определить повестку дня на дальнейшие переговоры", — подчеркнул Фесенко.

По его словам, скорее всего, Украина не выйдет из переговоров с Россией.

"Поскольку это будет использовано россиянами против нас, это не понравится Трампу и не гарантирует введения американских санкций против РФ. Наша дальнейшая переговорная тактика будет согласовываться с европейскими и, в первую очередь, с американскими партнерами", – подчеркнул Фесенко.

По его убеждению, американцы будут за продолжение переговоров, особенно, если будет шанс постепенно дожимать россиян до прекращения огня.

"Поэтому мой предварительный прогноз – Стамбул – это только начало", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , о чем могут договориться в Стамбуле.



