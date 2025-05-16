Стало известно, о чем РФ хочет договориться уже в Стамбуле

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Ткачик Олеся
Не стоит ожидать какого-либо прорыва на переговорах в Турции, в том числе и договоренностей о прекращении огня, считает политолог Владимир Фесенко.
Переговоры Украины и РФ
Во-первых, говорит он, это не выгодно российской стороне и не соответствует их публичной переговорной позиции, ведь это будет выглядеть как проигрыш.
Во-вторых, со стороны России присутствует скорее техническая переговорная делегация во главе с зиц-председателем Владимиром Мединским, который должен символически напоминать о Стамбуле-2022, но не имеет полномочий о чем-то договариваться и подписывать.
Однако, говорит Фесенко, в составе российской делегации есть и серьезные компетентные переговорщики по МИДу, военному руководству и спецслужбам. То есть, вероятно, речь идет не только о символической демонстрации возвращения в Стамбул-2022.
Фесенко предполагает, что если российская делегация будет настаивать только на Стамбуле-2022, тогда переговоры относительно быстро закроются без конкретного результата. Жесткий сценарий переговорного процесса в Кремле рассматривается, но тогда для Кремля будет риск определенных осложнений в дальнейших переговорах с Трампом.
По его словам, скорее всего, Украина не выйдет из переговоров с Россией.
По его убеждению, американцы будут за продолжение переговоров, особенно, если будет шанс постепенно дожимать россиян до прекращения огня.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , о чем могут договориться в Стамбуле.
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