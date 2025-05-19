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Стало известно о чем договорятся Трамп и Путин по телефону: когда ждать мира

Будут имитироваться бурные переговоры, между тем война будет продолжаться

сегодня, 14:35
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Кравцев Сергей

В ходе сегодняшнего разговора российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорятся, что все окончательно решат на очной встрече. И о перемирии, и обо всем остальном. То есть никакой конкретики не будет, как сейчас. Об этом у себя в Facebook пишет тележурналист, политический обозреватель, блогер Богдан Буткевич.

Стало известно о чем договорятся Трамп и Путин по телефону: когда ждать мира

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Блогер отмечает, что мы так и не услышим точной даты, когда эта встреча состоится. Однако прозвучат общие фразы, о том, что она произойдет скоро, мир уже почти достигнут. Типа еще нужно немного подождать. А дальше Путин начнет тянуть время, чтобы и новые санкции не ввели против РФ, но и без каких-либо четких договоренностей. А в этот момент Путин утроит усилия по наступлению в Украине.

"И так же будут имитироваться бурные переговоры между делегациями Украины и РФ – опять же, с кучей инфошума и без всякой конкретики. Вот так и пройдут следующие месяцы – с огромной долей вероятности", – спрогнозировал Богдан Буткевич.

Читайте на портале "Комментарии" — телефонные разговоры диктатора Владимир Путина с президентом США Дональдом Трампом даже теоретически не способны привести к завершению войны, считает нардеп Николай Княжицкий.

По его словам, Путин ожидает от Трампа, что тот нажмет на Украину, чтобы Киев продолжил обсуждение с РФ "мирных инициатив" на основе требований, выдвинутых в Стамбуле.

Впрочем, говорит нардеп, требования Путина являются политическими. Следовательно, достичь их можно только в рамках переговоров.

"Увлечение еще одной территории не приведет к разоружению Украины и не легитимизирует претензии Москвы на Европу как сферу своих "жизненных интересов". Единственный способ — решения, продавленные в результате переговоров. Россияне заинтересованы в них, поэтому будут давить на Украину всеми доступными каналами. В частности, через американцев", — считает Княжицкий.




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