Стало известно о большой угрозе для Украины в случае провала переговоров Трампа с Путиным

С начала месяца Россия выпустила по территории Украины 888 ударных беспилотников типа Shahed и привлекателей, что побуждает к серьезным выводам, отметил авиаэксперт Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, во время эфира на Radio NV.

Фото: из открытых источников

"Первая — россияне просто затаились перед встречей с Трампом. Они не хотят давать ему какие-то аргументы при переговорах. Они не хотят портить отношения с Трампом. Хотя и не очень учитывают его мнение. Если взять ракетную составляющую — за 11 дней по нам прилетело не более 5 ракет. Такого не было еще. Путин еще не был. Украине", — объяснил Романенко.

В то же время, он обратил внимание, что российская сторона может накапливать свои ресурсы в случае провала переговоров с Соединенными Штатами.

"Россия реализует угрозу тысячи дронов за последние два дня месяца. Потому что если прилетело 888 при выпуске, возьмем прошлый месяц — 6400 дронов. То у россиян в этом месяце появляется огромный резерв. Если удастся достичь какого-либо перемирия, то это будет приостановлено. Если россияне снова поставят на переговорах условия, на которые Украина никак не может согласиться, то нужно готовиться к более массированным ударам", — подчеркнул эксперт.

Как уже писали "Комментарии", политтехнолог Олег Постернак, руководитель Центра политической разведки, заявил, что Владимир Путин согласился на встречу с Дональдом Трампом из-за значимого давления со стороны Вашингтона, а переговоры на Аляске 15 августа намерены использовать, "чтобы продавить свои условия, обойти санкционное давление и раскол".