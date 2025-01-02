Стало известно, не раньше какого месяца начнутся мирные переговоры по Украине

В последнее время в СМИ и соцсетях не утихают разговоры о гипотетических мирных переговорах по завершению или заморозке войны в Украине. Все в ожидании 20 января – дать инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, однако украинцам нужно запастись терпением. Переговоры действительно будут, но этот процесс начнется не раньше марта 2025 года. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности, военный эксперт Иван Ступак.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"По отдельным данным может даже и в средине 2025-го, или даже в конце 2025 года. Но точно не раньше марта, потому что Трампу нужно назначить свою администрацию, нужно проанализировать 150 000 различных докладов, документов от различных разведок Соединенных Штатов Америки: Министерства внутренней безопасности, ЦРУ, разведки, воздушных сил, сухопутных сил, АНБ, ФБР, много чего в разных аспектах – по Канаде, Мексике, Гренландии, НАТО, Китаю, России, Украине. Все это займет время как минимум до марта. После этого могут начаться определенные сдвиги", – отметил Иван Ступак.

Читайте на портале "Комментарии" — как нет никаких предпосылок сейчас, так не может быть никаких предпосылок для переговоров с путинским режимом в более отдаленной перспективе. Проблема, не позволяющая начать переговоры с Россией, состоит в том, что страну-агрессора все еще не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "ВВС".

По информации СМИ, пока украинские официальные лица отвергают любые разговоры о давлении или предположении, что приезд новоизбранного президента США Дональда Трампа обязательно означает, что мирные переговоры неизбежны.

"Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", – говорит советник.



