Стало известно направление главного удара РФ: спешат и стягивают все силы

Страна-агрессор перебрасывает свои подразделения даже с Кураховского направления под Покровск, потому что сейчас Покровское направление для россиян ключевое. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Сейчас направление главного удара врага мы видим, что это юг и юго-запад от Покровска. Там у них есть небольшое продвижение. На северо-востоке им это не удалось. Два других направления, на которых они давят, это — северо-восток, развилка на трассе из Покровска на Бахмут, и направление Мирнограда", — рассказал военный о ситуации вокруг города.

По его словам, россияне отвлекают часть ресурсов ВСУ, штурмуя позиции в направлении Мирнограда, стремятся растянуть силы наших защитников.

При этом военный уверен, что у россиян нет никаких шансов пройти к Мирнограду.

"Но это отвлекает часть наших ресурсов, таким образом они пытаются растянуть наши войска", — заметил он.

Военный подчеркнул, что основные силы противника сейчас сконцентрированы именно на юго-западе от Покровска.

"Но мы видим, что враг начинает буксовать. Это видим последние дни, даже неделю. Потому что продвижение в день не более километра в сутки, а потери у них не просто большие, а запредельные. То есть под Покровском он, как мы видим, буксует. Тем не менее, он стягивает силы, стягивает все, что у них есть на направление. Он понимает, что взять "в лоб" этот город не получится, поэтому пытается его окружать, пытается выйти на дорогу, которая ведет из Покровска на Павлоград", — сказал Кирилл Сазонов.

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