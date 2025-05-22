Стало известно, на сколько возросло количество гражданских жертв в Украине

Начиная с января 2025 года в результате российских ударов в Украине погибли и были ранены больше гражданских лиц, чем за тот же период 2024 года. Страна-агрессор совершает военные преступления, нанося неизбирательные и непропорциональные атаки по мирному населению. Об этом говорится в свежем отчете Human Rights Watch.

Гражданские жертвы в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, что на период с января по апрель количество жертв и раненых среди гражданских лиц возросло на 57% по сравнению с тем же периодом в 2024 году.

Правозащитники сообщили, что рост числа жертв стал следствием усиления неизбирательных атак РФ по городам Украины.

Заместитель директора департамента кризисов, конфликтов и вооружений Human Rights Белкис Вилле отметил, что в результате российских атак гибнет и получает ранения большее количество мирных жителей, включая женщин и детей, чем раньше, даже несмотря на то, что мировые лидеры, вовлеченные в переговоры, шокированы растущим числом жертв.

Правозащитная организация проанализировала обстоятельства четырех российских ударов по Украине, которые произошли в период с 1 февраля по 4 апреля 2025 года, в результате которых погибли по меньшей мере 47 и были ранены более 180 гражданских лиц.

Human Rights Watch называет эти атаки незаконными, поскольку они нарушили как минимум международно-правовой запрет на неизбирательные и непропорциональные нападения.

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