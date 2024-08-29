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Стало известно, на сколько километров каждый день отступают ВСУ на Покровском направлении

Россияне не могут постоянно наступать с той интенсивностью, что и сейчас, однако ресурса у них хватит еще до конца сентября

сегодня, 18:39
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Ткачик Олеся

Майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман во время эфира на телеканале "Эспрессо" отметил, что бои за Покровск могут продолжаться несколько месяцев. При этом он посоветовал не паниковать.

Стало известно, на сколько километров каждый день отступают ВСУ на Покровском направлении

Война в Украине

"Не стоит распространять панические настроения по потере Покровска, будто это приведет к глобальным и катастрофическим последствиям в российско-украинской войне. Подобные прогнозы уже звучали, когда мы отступали с боями из Бахмута, и говорили, что это дает россиянам возможность продвинуться к северу от Бахмута. к Купянску, Лиману, Угледару и окружить значительную часть наших войск. Они продолжали наступление, и мы были вынуждены отступить с Авдеевки. Покровская. Однако бои за Покровск могут продолжаться месяцами", – заметил Гетьман.

Кроме того, эксперт отметил, что в боях в городских условиях российские войска могут попытаться обойти Покровск, ведь такие действия всегда занимают много времени.

Гетьман подчеркнул, что украинские военные вынуждены отступать на один километр каждые три-четыре дня из-за интенсивного давления врага.

"Но ни одна армия не способна атаковать до бесконечности. Рано или поздно, по прогнозам — до конца сентября, а скорее, даже раньше, возможности россиян для атаки с такой интенсивностью иссякнут", — подчеркнул Гетьман", — отметил Гетьман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вернулся из Покровского направления и рассказал о тяжелой ситуации и жестоких боях. По его словам, украинские военные героически держат оборону.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-naprikintsi-veresnya-atakuvalni-mozhlivosti-rosiyan-vicherpayutsya-mayor-zapasu-ngu-pro-situatsiyu-na-pokrovskomu-napryamku
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