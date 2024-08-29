Стало известно, на сколько километров каждый день отступают ВСУ на Покровском направлении

Майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман во время эфира на телеканале "Эспрессо" отметил, что бои за Покровск могут продолжаться несколько месяцев. При этом он посоветовал не паниковать.

Война в Украине

"Не стоит распространять панические настроения по потере Покровска, будто это приведет к глобальным и катастрофическим последствиям в российско-украинской войне. Подобные прогнозы уже звучали, когда мы отступали с боями из Бахмута, и говорили, что это дает россиянам возможность продвинуться к северу от Бахмута. к Купянску, Лиману, Угледару и окружить значительную часть наших войск. Они продолжали наступление, и мы были вынуждены отступить с Авдеевки. Покровская. Однако бои за Покровск могут продолжаться месяцами", – заметил Гетьман.

Кроме того, эксперт отметил, что в боях в городских условиях российские войска могут попытаться обойти Покровск, ведь такие действия всегда занимают много времени.

Гетьман подчеркнул, что украинские военные вынуждены отступать на один километр каждые три-четыре дня из-за интенсивного давления врага.

"Но ни одна армия не способна атаковать до бесконечности. Рано или поздно, по прогнозам — до конца сентября, а скорее, даже раньше, возможности россиян для атаки с такой интенсивностью иссякнут", — подчеркнул Гетьман", — отметил Гетьман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вернулся из Покровского направления и рассказал о тяжелой ситуации и жестоких боях. По его словам, украинские военные героически держат оборону.



