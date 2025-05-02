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Стало известно, на самом ли деле США принуждают Киев к прямым переговорам с Кремлем

Переговорное окно с грохотом закрылось, о чем свидетельствует выход США из переговорного процесса

сегодня, 11:37
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп вышел из переговоров по прекращению войны в Украине. Как говорит политолог Вадим Денисенко, в этом есть как положительные, так и отрицательные моменты.

Стало известно, на самом ли деле США принуждают Киев к прямым переговорам с Кремлем

Переговоры Украины и РФ

Из негативного, говорит политолог, заявление вице-президента Джей Ди Вэнса, где он настаивает, что дальше должны быть прямые переговоры между Украиной и Россией. Вообще, подчеркивает эксперт, сейчас информационная линия США сводится к тому, что Вашингтон сделал все возможное для урегулирования войны, поэтому должны обе стороны Украине надо думать, потому что она слабее.

"Наша сверхважная задача объяснять почему прямые переговоры с РФ – это ловушка. И следует помнить – заявление Вэнса это объяснение для внутренней аудитории позиции Трампа, а не принуждение нас к таким переговорам. Это две кардинально разные вещи", — подчеркнул политолог.

Кроме того, Денисенко указал и на позитив. Он обратил внимание на то, что Трамп вышел из переговоров после соглашения о минералах и символическом выделении оружия на 50 млн долларов. Проще говоря, выход из переговоров не предполагает прекращения помощи, и это хорошо.

"Как я и говорил много раз – для нас главными переговорами являются переговоры Европа-США, где мы являемся одним из трех базовых вопросов (пошлины, зонтик НАТО над Европой и война в Украине). От этих переговоров будет зависеть дальнейшая финансовая и военная (за которую заплатит Европа) помощь Украине", – подчеркнул Денисенко.

Именно поэтому, по его мнению, главная цель Украины не ссориться с США и быть частью периметра безопасности и экономического периметра переговоров Европа-США.

Кроме того Денисенко добавил, что следующее переговорное окно возможностей появится не раньше окончания летнего наступления.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что произойдет после того, как США вышли из переговорного процесса.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid02BeUwCBU9P4RthuF3oRg6a5zdJhPBR3whJwhjWdRtkt5jCFijhW7kQ5bqNtqZCTvhl?locale=ru_RU
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