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Стало известно, на какую еще территорию Украины положила глаз Россия

Россия имеет значительное преимущество в человеческих и технических ресурсах, и Украина критически нуждается в большем количестве оружия.

сегодня, 14:15
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Клименко Елена

Россия как страна-агрессор стремится контролировать южную часть Украины, считая эти территории своими по наследству от Российской империи. Об этом в интервью РБК-Украина заявил командир противотанкового батальона 3-й ОШБР Олег "Ромаха" Романов.

Стало известно, на какую еще территорию Украины положила глаз Россия

Фото: из открытых источников

"Я считаю, что Изюм является стратегически важным для Донбасса, поскольку это последний важный пункт поставок для наших позиций в районах Дружковки и Константиновки, которые сейчас удерживают Торецк и Времен Яр. Поэтому ситуация на Харьковском направлении не так уж проста", — отметил он.

Романов подчеркнул, что, несмотря на то, что медиа часто нагнетают ситуацию, фронт не сдается.

"У нас фронт не распадается, мы сохраняем корпоративный дух, который не позволяет нам допустить большие прорывы. Мы ответственны за наших гражданских и за наши семьи, поэтому этого не произойдет", — добавил он.

По его словам, у России есть значительное преимущество в человеческих и технических ресурсах, и Украина критически нуждается в большем количестве оружия. Однако ситуация постепенно улучшается.

"Снабжение вооружения и боеприпасов происходит своевременно и более организованно. Но мы все равно отстаем от врага, который уже со времен распада Советского Союза имел планы по Крыму и сухопутному пути к нему из России", — подчеркнул он.

"Сейчас, кроме боев в определенных районах, враг стремится захватить юг Украины, поскольку Россия считает эти земли своими вроде бы по наследству от Российской империи", — добавил Романов.

Как уже писали "Комментарии", главный представитель России в отношениях с Соединенными Штатами заявил, при каких условиях можно говорить о завершении войны в Украине. Он отметил, что прежде, чем война в Украине может закончиться, все условия президента Владимира Путина должны быть выполнены в полном объеме. Это свидетельствует о том, что Москва жестко играет с президентом США Дональдом Трампом.

 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kombat-3-yi-oshb-oleg-romanov-pihota-vgrizlasya-1739393600.html
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