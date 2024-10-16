Стало известно, на каком направлении Россия может использовать военных КНДР

Россия и Северная Корея усиливают сотрудничество, в частности сообщалось о создании отдельного "особого бурятского батальона", который будет состоять из трех тысяч северокорейских солдат. Глава Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко рассказал, на каком направлении Россия может использовать солдат КНДР.



Северокорейские военные. Фото: CNTAC

По словам Андрея Коваленко, вероятно, Россия будет использовать северокорейских солдат на своей территории, в частности, в Курской области. Однако впоследствии Кремль может расширить их использование по всей линии фронта.

"Россияне могут применить военных КНДР для начала в Курской области, но не исключается, что после российских полигонов несколько тысяч военных КНДР могут оказаться на временно оккупированных территориях Украины вместе с бурятами", – считает Коваленко.

Напомним, что в начале октября украинские силы уничтожили нескольких офицеров КНДР на Донетчине, нанеся по позициям россиян артиллерийский удар. Впоследствии о возможной отправке северокорейских войск в Украину также заявлял президент Владимир Зеленский, призвавший на это отреагировать международное сообщество.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции украинских военных на возможное присутствие войск КНДР на войне в Украине. По их словам, Путин будет использовать северокорейских солдат как "пушечное мясо", чтобы сохранить собственные ресурсы. Однако даже незначительное увеличение превосходства на войне может привести к прорыву украинского фронта.

Также "Комментарии" писали о сбежавших военных КНДР перед тем, как они могли попасть на фронт.







