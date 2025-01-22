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Стало известно, на какое требование Трампа не пойдут ни Украина, ни Россия

Трамп хочет, чтобы война в Украине была прекращена, пока он президент, что будет дальше – его не волнует

сегодня, 11:58
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп обещает завершить войну в Украине, впрочем, ключевое то, на каких условиях это будет сделано, отметил в своей колонке на Главреде политолог Александр Палий.

Стало известно, на какое требование Трампа не пойдут ни Украина, ни Россия

Дональд Трамп

По его словам, если Трамп позволит России сохранить все захваченные украинские территории без каких-либо последствий, это будет противоречить его стремлению сделать Америку "большой снова". Такой сценарий лишь усугубит коалицию противников США, в которую входят Россия, Северная Корея, Иран и Китай. По мнению политолога, Трамп, вероятно, постарается найти компромиссный вариант, главная цель которого – прекращение огня хотя бы до завершения его президентской каденции. Что будет дальше – этот вопрос его вообще не волнует, считает Палий.

Впрочем, он все же убежден в том, что Украина не согласится на такой сценарий, поскольку это позволит России подготовиться к новой волне агрессии.

Говоря о возможных переговорах между Трампом и Путиным, Палий подчеркнул, что новый президент США не сможет навязать Украине капитуляцию, ведь это нанесет ему значительные внутренние и внешнеполитические потери. Кроме того, Европа активизировалась в вопросах безопасности и многочисленных союзников Украины, которые не допустят капитуляции с ее стороны.

Политолог подчеркнул, что Путин является союзником стран, открыто выступающих против США, таких как КНДР и Иран. В случае сотрудничества с Россией, Трамп рискует оказаться в позиции пособия врагов Америки.

Следовательно, убеждает Палий, переговоры по Украине без ее участия невозможны. Хотя Трамп и Путин могут обсуждать возможные сценарии, окончательное решение будет приниматься с участием украинской стороны.

"Трамп будет пытаться заморозить войну в Украине. Он часто отмечал, что он будет настаивать на немедленном прекращении огня. Но вряд ли ему удастся вынудить Украину и Россию прекратить стрелять. И точно сказать, что прекращения огня в 2025 году не будет, мы не можем – сейчас вероятность 50/50", — говорит Палий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп поручил Келлогу остановить войну в Украине за сто дней.




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Источник: https://opinions.glavred.net/smozhet-li-tramp-navyazat-ukraine-kapitulyaciyu-10632440.html
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