Стало известно, на какое требование Трампа не пойдут ни Украина, ни Россия

Президент США Дональд Трамп обещает завершить войну в Украине, впрочем, ключевое то, на каких условиях это будет сделано, отметил в своей колонке на Главреде политолог Александр Палий.

Дональд Трамп

По его словам, если Трамп позволит России сохранить все захваченные украинские территории без каких-либо последствий, это будет противоречить его стремлению сделать Америку "большой снова". Такой сценарий лишь усугубит коалицию противников США, в которую входят Россия, Северная Корея, Иран и Китай. По мнению политолога, Трамп, вероятно, постарается найти компромиссный вариант, главная цель которого – прекращение огня хотя бы до завершения его президентской каденции. Что будет дальше – этот вопрос его вообще не волнует, считает Палий.

Впрочем, он все же убежден в том, что Украина не согласится на такой сценарий, поскольку это позволит России подготовиться к новой волне агрессии.

Говоря о возможных переговорах между Трампом и Путиным, Палий подчеркнул, что новый президент США не сможет навязать Украине капитуляцию, ведь это нанесет ему значительные внутренние и внешнеполитические потери. Кроме того, Европа активизировалась в вопросах безопасности и многочисленных союзников Украины, которые не допустят капитуляции с ее стороны.

Политолог подчеркнул, что Путин является союзником стран, открыто выступающих против США, таких как КНДР и Иран. В случае сотрудничества с Россией, Трамп рискует оказаться в позиции пособия врагов Америки.

Следовательно, убеждает Палий, переговоры по Украине без ее участия невозможны. Хотя Трамп и Путин могут обсуждать возможные сценарии, окончательное решение будет приниматься с участием украинской стороны.

"Трамп будет пытаться заморозить войну в Украине. Он часто отмечал, что он будет настаивать на немедленном прекращении огня. Но вряд ли ему удастся вынудить Украину и Россию прекратить стрелять. И точно сказать, что прекращения огня в 2025 году не будет, мы не можем – сейчас вероятность 50/50", — говорит Палий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп поручил Келлогу остановить войну в Украине за сто дней.



