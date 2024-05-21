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Стало известно, на какое расстояние вглубь могут прорваться оккупанты в Сумской области

Враг в течение недели может нарастить группировку в Сумской области, заявил в интервью «Главреду» военный эксперт Роман Свитан. По его словам, в этом случае он может зайти на 3-4 километра вглубь

сегодня, 14:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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Сохраняется угроза, что российские террористы пойдут в наступление на Сумщине, отметил военный эксперт Роман Свитан. Впрочем, по его словам, захватчики еще не собрали такого количества сил, чтобы сделать наступление на область таким же интенсивным, как, например, на Харьковщине.

Стало известно, на какое расстояние вглубь могут прорваться оккупанты в Сумской области

Сумская область

При этом, по мнению военного эксперта, если российские террористы перебросят в Сумскую область резервы даже из той же Харьковской области, то смогут продвинуться вглубь на расстояние три или четыре километра и остановятся на второй линии обороны ВСУ.

Свитан добавил, что ближе к границе нельзя было возвести фортификационные сооружения из-за постоянных обстрелов дронами и артиллерией. По его словам, оккупанты просто не давали построить такую линию обороны. Именно поэтому фортификации пришлось возводить в глубине территории, отметил эксперт.

При этом он отметил, что так называемая "серая зона", находящаяся между границей и линией обороны, имеет протяженность 10-12 км. Именно поэтому, по его словам, захватчики будут однозначно двигаться именно в серую зону.

"Они могут зайти в Сумскую область так же, как и на север Харьковщины, если перебросят туда достаточное количество сил и средств",
– подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Свитан подчеркнул, что если бы оккупанты имели в районе Сумской области необходимые силы, то начали бы реализацию своих планов параллельно с харьковской операцией. Ибо, добавил эксперт, врагу с военной точки зрения очень выгодно создать горячую точку еще где-то.

Военный эксперт добавил, что хотя в настоящее время в Сумской области оккупанты не имеют сил для прорыва, однако могут в течение одной недели пополнить свои войска до такого же количества, как в районе Харькова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, могут ли кафиры совершить прорыв в Сумской области.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/popolnyat-sily-za-nedelyu-svitan-rasskazal-gotovit-li-vrag-nastuplenie-na-sumy-10566758.html?_gl=1*solmut*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxNjI4NzEyOS40NDguMS4xNzE2Mjg3MTI5LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcxNjI4N
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