Стало известно, может ли РФ сформировать ударный кулак и окружить Сумы

Российские войска активизировались на Сумском направлении и уже не раз пытались прорвать государственную границу Украины, отметил военный эксперт Александр Мусиенко.

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Впрочем, по его словам, по состоянию на данный момент Сумам не грозит ни полуокружение, ни бои за город. Областной центр по безопасности, подчеркнул эксперт.

Кроме того, Мусиенко отметил, что Силы обороны провели ряд превентивных мер, в частности нанесли удары по позициям врага на территории России, в частности в Курской и Белгородской областях. Это позволило замедлить темпы пришествия противника.

Наибольшая угроза региону, по его словам, наблюдалась в конце февраля — начале марта, когда российские войска сосредоточили значительные силы вблизи границы. Впрочем, сейчас, говорит эксперт, благодаря контролю над высотами на территории Курской области украинские силы эффективно уничтожают вражеские подразделения. Ситуация в регионе остается под контролем, добавил он.

Хотя Мусиенко говорит, что время от времени фиксируется проникновение небольших враждебных групп — как правило, диверсионно-разведывательных или пехотных. Однако эти подразделения быстро ликвидируются и не могут закрепиться на местности.

"Все необходимые меры по сдерживанию врага на этом направлении осуществляются", — подчеркнул Мусиенко.

Что касается общей стратегии противника, то, по мнению аналитика, главной целью России остается Донетчина. В то же время, не исключено, что в направлении Сумы — Харьков враг попытается начать отдельные наступательные действия.

"Да, безусловно, они будут пытаться улучшить свое положение, оказать огневое влияние на позиции украинских войск. Они будут действовать так, чтобы не допустить перемещения украинских войск на другие направления, которые могут быть определены нашим командованием на данный момент и в данной ситуации как более приоритетные. Но, одновременно, говорить о том, что сейчас будут какие-то возможности в дальнейшем". целью, например, угроз непосредственно Сумам или Харькову, я бы не стал”, — подытожил Мусиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне для наступления на Сумы могут задействовать северных корейцев.



