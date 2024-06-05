Стало известно могла ли Украина удержать Крым и Донбасс: какие роковые ошибки были допущены

Весной 2014 Украина без единого выстрела сдала Крым, отмечает военный Юрий Касьянов. При этом он убежден, что полуостров могли и не сдать.

Зеленые человечки

"Могли ли мы не отдать Крым? Конечно, могли. Смогли же потом не отдать Одессу и Харьков. Действовать нужно было быстро, жестко, мобилизовав все здоровые силы общества, опираясь на международное право. Главное – нужно было дать силовикам четкий, категорический приказ – стрелять!"

– говорит Касьянов.

По его словам, Россия в 2014-м в Крыму была не такой уж сильной, Кремль только пробовал нас на прочность, получив сдачи, кремлевский диктатор Владимир Путин мог свернуть операцию и вернуться в статус-кво.

"Но аппетит приходит во время еды. После аннексии Крыма взялись на восток и юго-восток Украины. И снова не было отдано однозначному приказу – стрелять! Колеблющиеся силовики переходили на сторону врага, местные "элиты" с удовольствием продавались, банды захватывали склады с оружием и военную технику",

– отметил военный.

Касьянов убежден, что безжизненная антитеррористическая операция была неэффективной, потому что не опиралась на широкую народную поддержку. По его словам, широкая мобилизация не была объявлена, оружие патриотам раздавать побоялись, добробаты были не запрещены, но и не разрешены.

"Популизм зашкаливал. Порошенко обещал закончить войну через три дня, и прежде всего, придя к власти, запретил стрелять. Потом стрелять разрешили, но потихоньку. Инициатива была утрачена. Безумный пафосный парад в Киеве провели на костях добровольцев Иловайска",

– подчеркнул военный.

По его словам, первый "Минск" подписали, чтобы не стрелять, чтобы не погибали люди, чтобы был мир. Потому что Порошенко позиционировал себя как президент мира, а не войны.

"Могли ли тогда победить? Да, если бы мобилизовались, и дали приказ – стрелять! Россия тогда была слаба на Донбассе – всего несколько батальонов, а местные сепаратисты представляли собой разрозненные плохо вооруженные банды", -

подчеркнул Касьянов.

По его словам, существует мнение, что "Минск" позволил нам построить армию, которой якобы не было.

"Во-первых, армия была – кто же тогда воевал? Во-вторых, армию строили не только мы. Через несколько месяцев после первого "Минска" ко второму на захваченных территориях было создано два оккупационных армейских корпуса. Россия начала создавать новые бригады, дивизии и армии в приграничных с Украиной районах",

– говорит Касьянов.

Затем, по его словам, произошла катастрофа Дебальцево.

"Могли ли мы тогда выиграть это сражение? – Однозначно, да. Враг напряг все силы, можно было заходить в других районах на оккупированную территорию и зачищать ее от сепаратистов, что и продемонстрировал "Азов" под Мариуполем. Но снова не была объявлена мобилизация, не была объявлена война, побоялись раздать оружие патриотам и дать однозначный приказ — стрелять!"

– говорит Касьянов.

Но, по его словам, дали время и возможность России подготовиться к Великой войне.

"Мы строили армию и они строили армию. Мы создавали новую бригаду – они дивизию. Мы ремонтировали в год 50 танков, они выпускали 50 новых танков в месяц. Мы были в положении черепахи, пытающейся догнать коня. Мы решили, что главное — перестать стрелять, посмотреть в глаза Путину, и осуществить "большое строительство", чтобы вражеские танки быстрее добрались до Киева",

– сказал военный.

По его словам, украинцы отказывались верить в очевидные факты, отрицали подготовку к вторжению, называли западных лидеров лжецами, не провели эвакуацию, не объявили мобилизацию, и не дали однозначную команду – стрелять!

"И вот уже два года мы (они) пытаемся жить по старинке, воровать, как когда-то, работать как-нибудь, ни за что не отвечать, надеяться на мероприятие, и не объявлять широкой военно-экономической мобилизации, не переводить страну на военные рельсы, не производить вооружение, отлавливать бедняг военкоматами, и думать, может, пронесет. Не пронесет. Если агрессора не остановить, он сам никогда не остановится. Договориться с врагом, вкусившим крови, невозможно",

– говорит Касьянов.

Военный уверен, что нужно решительно действовать и нужна однозначная команда – стрелять. По его словам, все силы должны быть подчинены этой команде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден начал торги с Путиным по поводу войны в Украине.



