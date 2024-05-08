Стало известно, могла ли Украина предотвратить широкомасштабную агрессию России

В Украине начали очередную волну обсуждения о том, кто виноват в том, что террористическая Россия начала свое полномасштабное вторжение и кровопролитную войну, отметил Валерий Пекарь.

Война в Украине

Однако, по его словам, правда в том,что РФ напала, виновата исключительно Россия и никто больше.

"Жертва не виновата в нападении, где бы она ни ходила и как ни оделась. Тем более что у нас нет выбора, где ходить: мы живем на этой земле, другой нет",

– подчеркнул эксперт.

При этом Пекарь подчеркнул, что террористическая Россия напала на Украину потому, что она является империей и просто не может, что бы не нападать, потому что тогда она скончается.

"Хищник не может не охотиться, потому что сдохнет. Но в природе хищники являются частью экосистемы, а в международной политике время империй прошло",

– подчеркнул Пекарь.

Кроме того, по его словам, необходимо понимать, что никакие внутренние изменения не спасают. К примеру, говорит эксперт, супер прогрессивная и реформированная Литва или Эстония вполне могут стать следующими объектами атаки, несмотря на членство в НАТО и реформы.

"Если бы мы готовились к войне, ее течение могло бы быть другим, но это не отвратило бы нападения. Ибо люди, принявшие решение об агрессии, живут в своем собственном воображаемом мире",

– подчеркнул Пекарь.

То есть, подчеркнул аналитик, Украина совершенно точно не виновата в том, что РФ напала на нее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия, якобы, начала войну против Украины потому, что она "издевалась" над "народом Донбасса". Однако российский пропагандист Захар Прилепин признал , что РФ для того, чтобы захватить города в Донецкой области, полностью равняет их с землей, при этом убивает и мирных людей. То есть на самом деле именно террористическая РФ издевается над жителями Донецкой области, а не "защищает" их.