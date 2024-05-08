Стало известно, могла ли Украина предотвратить широкомасштабную агрессию России

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Ткачик Олеся
В Украине начали очередную волну обсуждения о том, кто виноват в том, что террористическая Россия начала свое полномасштабное вторжение и кровопролитную войну, отметил Валерий Пекарь.
Война в Украине
Однако, по его словам, правда в том,что РФ напала, виновата исключительно Россия и никто больше.
При этом Пекарь подчеркнул, что террористическая Россия напала на Украину потому, что она является империей и просто не может, что бы не нападать, потому что тогда она скончается.
Кроме того, по его словам, необходимо понимать, что никакие внутренние изменения не спасают. К примеру, говорит эксперт, супер прогрессивная и реформированная Литва или Эстония вполне могут стать следующими объектами атаки, несмотря на членство в НАТО и реформы.
То есть, подчеркнул аналитик, Украина совершенно точно не виновата в том, что РФ напала на нее.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия, якобы, начала войну против Украины потому, что она "издевалась" над "народом Донбасса". Однако российский пропагандист Захар Прилепин признал , что РФ для того, чтобы захватить города в Донецкой области, полностью равняет их с землей, при этом убивает и мирных людей. То есть на самом деле именно террористическая РФ издевается над жителями Донецкой области, а не "защищает" их.
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Ігор
8 мая 2024, 19:32
Обрізана маніпуляція! Як би Зе почав реформи, як би з 1991 були справжні реформи. Як би ж молодший брат хотів мати власну Державу, а ні об'єкт для розкрадання і провокацій. Вас попереджали: Україна, її поведінка буде каталізатором. Ще й юдейці, які нахабно всіх використовують, раптом стали жертвою? Ізраїль, оточений хижаками? Кернес був жертвою? Так можна домовитись і з Гитлера створити жертву.