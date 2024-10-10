Стало известно, куда уже не уезжают спасатели в Покровске

Враг продолжает наносить удары по Покровской громаде, применяя при этом разные типы вооружения. За прошедшие сутки произошло попадание в жилищный сектор. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.

Иллюстративное фото

9 октября в 14:00 fpv-дроном повреждено частное домохозяйство в северо-восточной части Покровска. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, громада все больше засоряется взрывоопасными устройствами. Из-за опасной составляющей отработать большой объем выявленных ВОП невозможно. Выезд специалистов ГСЧС запрещен, отмечают в ГВА.

"Просим местных жителей и гостей громады быть внимательными и осторожными. Угроза жизни и здоровью ежедневно растет. Остаться в общине крайне опасно! Эвакуируйтесь!". – подчеркивают местные власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В городе под Покровском критическая ситуация: что говорят власти

Начиная с 18 сентября, из-за вражеских обстрелов город Родинское Донецкой области остается без электроснабжения. Поэтому невозможно обеспечить постоянную работу систем водоснабжения и мобильной связи для жителей города. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает портал "Комментарии".

Восстановление электроснабжения зависит от ремонта электросетей, принадлежащих ГП "Региональные электрические сети".

Облгосадминистрация обратилась к оператору системы распределения с призывом как можно быстрее выполнить ремонт и возобновить электроснабжение в городе. К решению вопроса подключены Министерство энергетики Украины, Госэнергонадзор и НКЭРКП. "Держу этот вопрос на личном контроле", — отметил глава ОВА.