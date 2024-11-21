Стало известно, куда РФ ударит ядеркой, если Путин примет такое решение

Никаких предпосылок для нанесения Россией ядерного удара сегодня нет, убежден политолог Виктор Андрусив. Да, подчеркивает он, Силы обороны, действительно ударили по территории РФ. Впрочем, по его словам, ядерный ответ будет непомерной эскалацией со стороны России и кремлевский диктатор Владимир Путин очень хорошо это знает.

Владимир Путин

"Более того, Путин не в отчаянии. Его мясная стратегия, помноженная на провал Запада в обеспечении нас вооружением, и реализации эффективных санкций – приносит успех. Он отгрызает километр за километром нашу землю. Он уже не спешит никуда. Зачем ему наносить ядерный удар?" – отмечает Андрусив.

При этом, по его словам, есть иллюзия о каком-то крупном ядерном ударе со стороны РФ, который все уничтожит, впрочем, уверен эксперт, это не так.

""Если РФ решит нанести такой удар, он может иметь два варианта. Первый – запуск ядерной ракеты в Черное море. Это демонстрация без последствий, но достаточно серьезная, чтобы ее не проигнорировали. Второй – тактический ядерный удар на фронте. Это не большой заряд (по ядерным меркам), который будет выстрелен по позициям наших войск в поле", — отметил Андрусив и добавил, что именно об этом говорят западные разведки.

Кроме того, политолог напомнил, что согласно тем планам, которые были разработаны на Западе в 2022 году, в случае применения РФ ядерного оружия в любом формате, Запад должен был нанести не ядерный удар. Как вариант, рассматривалось уничтожение российского флота в Черном море.

"К сожалению, я думаю, что позиции по ответу Путину на ядерную угрозу сегодня значительно слабее, чем в 22-м году. – отметил политолог", – отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ якобы готова опробовать ракету "Рубеж".



