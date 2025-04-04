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Стало известно, куда РФ перекидывает войска из Курщины для организации нового наступления

Российские военные ожидают подкрепления из Курской области, чтобы начать новое наступление, о котором упоминал Зеленский

сегодня, 07:14
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Ткачик Олеся

Россияне пока не могут прорваться к северу от трассы Каменское – Орехов, на участке Степное-Щербаки в Запорожской области, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Стало известно, куда РФ перекидывает войска из Курщины для организации нового наступления

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Как говорит эксперт, в течение трех недель активных боевых действий на этом направлении россиянам удалось продвинуться на 2-2,2 км вглубь и захватить село Пятихатки. Кроме того, враг сумел закрепиться в окрестностях сел — Степное, Малые Щербаки и Щербаки, а также подойти вплотную к дороге.

"Впрочем, всего этого ему удалось добиться в первую неделю своей "активизации", позже – темпы продвижения резко упали", – подчеркнул Машовец.

По его информации, командование войск захватчика рассчитывает уже в ближайшее время получить усиление, за счет частей и соединений из состава так называемой Курской группы войск. А именно, 56-й десантно-штурмовой полк может присоединиться к двум полкам 7-й десантно-штурмовой дивизии, которые уже развернуты в полосе 58-й ЗВА.

Кроме того, говорит Машовец, на Запорожье может появиться вся 76-я десантно-штурмовая дивизия. Или, как альтернативный вариант, сюда может быть перегруппирована одна из бригад морской пехоты, предположил военный обозреватель.

При этом эксперт считает, что у россиян есть задача взять под контроль хребет высот, расположенный к западу от города Орехов (от Новоандреевки до Новопавловки). Контроль за ним, говорит Машовец, позволит противнику "накрывать" своими беспилотниками и артиллерией дорогу от Орехового на Камышеваху.

"По моему мнению, то самое "наступление на Запорожье", о котором недавно упоминал наш Верховный Главнокомандующий, вполне может выглядеть именно как попытка обойти с флангов весь Ореховский район обороны ВСУ уже привычным для нас методом – фланговыми обходными "ударами", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , из какого города должны немедленно выйти ВСУ, чтобы не было беды.




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Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid0SdTCY1GXaxVULYbEfJgcyndnVNpUVKDNfkemy8bceK6evH5gKV56eHo4sTFyTwz9l?locale=ru_RU
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