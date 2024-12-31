Стало известно, куда пытались попасть россияне во время ночной атаки на Киев

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал в эфире "Эспрессо" ночную атаку РФ на Киев. По его словам, цели ударов могли включать важные объекты, такие как аэродромы и, возможно, энергетическую инфраструктуру.
Ракетный удар
Эксперт подчеркнул, что ночью россияне атаковали Киев с применением беспилотников и крылатых ракет. Завершилась атака около трех часов утра угрозой баллистических ракет, на которые эффективно отреагировала наша ПВО. Во время второй волны утренней атаки враг использовал крылатые ракеты Х-69, запущенные из истребителя Су-57. Это одни из самых современных ракет в арсенале российских войск, рассказал Згурец.
Кроме того, директор Defense Express пояснил, что ракета Х-69 способна летать на сверхнизких высотах, что значительно усложняет ее обнаружение и уничтожение. Однако все ракеты этого типа, выпущенные при атаке, были сбиты украинской системой ПВО.
Эксперт отметил важность успешной работы ПВО, которая продолжает демонстрировать высокую эффективность в отражении атак противника.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские военные могут снова атаковать Украину на праздники – на этот раз на Новый год. Агрессор выбирает такие даты, чтобы запугать гражданское население и испортить праздник. Однако украинцы смогут выстоять перед подобными атаками.
Новости