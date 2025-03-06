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Стало известно, куда попали оккупанты в Сумах: есть погибший и миллионный ущерб

Уничтожен терминал Новой почты в Сумах из-за прицельного попадания «шахедов»

сегодня, 11:26
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Недилько Ксения

Ночью россияне атаковали дронами город Сумы : разрушен терминал Новой почты. К сожалению, погиб сотрудник компании-подрядчика. Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию компании.

Стало известно, куда попали оккупанты в Сумах: есть погибший и миллионный ущерб

Последствия удара по Сумам. Фото: НПУ

"2576 посылок, которые были на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн. грн. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций.

Новая почта оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлении из Сум и в город из всех регионов Украины.

Дополнительную информацию об отправке можно найти в треккинге в приложении", – отметили в "Новой почте".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью россияне снова нанесли удары беспилотниками по городу Сумы, один из которых попал в складские помещения на окраине города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Сумской области.

Из-за обстрела погиб 32-летний мужчина. По предварительной информации, он работал телохранителем.

Также "Комментарии" писали , что вчера вечером оккупанты ударили "Искандером" по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Есть погибшие и много раненых. Сегодня утром враг попал беспилотником в жилой дом в Харькове.

Отметим, что российские войска 5 марта продолжали наступательные операции вблизи международной границы в Сумской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Российские военкоры продолжали утверждать, что российские войска захватили Новенькое, говорится в сводке ISW.



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