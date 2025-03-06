Стало известно, куда попали оккупанты в Сумах: есть погибший и миллионный ущерб

Ночью россияне атаковали дронами город Сумы : разрушен терминал Новой почты. К сожалению, погиб сотрудник компании-подрядчика. Два вражеских дрона-камикадзе попали в складские помещения, возник масштабный пожар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию компании.

Последствия удара по Сумам. Фото: НПУ

"2576 посылок, которые были на территории терминала, сгорели. Объявленная стоимость утраченных отправлений — более 3,3 млн. грн. Мы связываемся с клиентами для выплаты компенсаций. Новая почта оперативно перестраивает сортировку посылок и логистику, но возможны задержки в отправлении из Сум и в город из всех регионов Украины. Дополнительную информацию об отправке можно найти в треккинге в приложении", – отметили в "Новой почте".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью россияне снова нанесли удары беспилотниками по городу Сумы, один из которых попал в складские помещения на окраине города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Сумской области.

Из-за обстрела погиб 32-летний мужчина. По предварительной информации, он работал телохранителем.

Также "Комментарии" писали , что вчера вечером оккупанты ударили "Искандером" по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Есть погибшие и много раненых. Сегодня утром враг попал беспилотником в жилой дом в Харькове.

Отметим, что российские войска 5 марта продолжали наступательные операции вблизи международной границы в Сумской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Российские военкоры продолжали утверждать, что российские войска захватили Новенькое, говорится в сводке ISW.