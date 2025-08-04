Стало известно, куда била Россия "кинджалами" после взлета Миг-31

4 августа в Хмельницкой области были слышны взрывы. Они произошли после взлета Миг-31, являющегося носителем гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал". По данным мониторинговых каналов ракеты двигались в сторону Староконстантинова Хмельницкой области.

МиГ-31. Фото из открытых источников

В 8:54 по всей Украине началась воздушная тревога из-за взлета Миг-31. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что были осуществлены пуски "Кинжала", которые направлялись на Староконстантинов.

"Кинжал был направлен на Староконстантинов Хмельницкой области. Два взрыва прогремели в пределах Хмельницкого района Хмельницкой области", — сообщили мониторинговые каналы.

Также эту информацию подтвердил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин. По его словам, Россия атаковала область.

"Только что враг атаковал область. Предварительно без травмированных или погибших. Продолжается воздушная тревога. Находимся в укрытии", — сказал Тюрин.

В 9:22 было объявлено об отбое воздушной тревоги. Но, через пол часа произошел новый взлет МиГ-31К ВВС РФ без пусков ракет, а новая воздушная тревога прекратилась в 10:28.

Староконстантинов (Старкон) является постоянной целью врага, поскольку там находится одна из лучших украинских авиабаз. Россияне регулярно атакуют Староконстантинов, применяя различные виды оружия, от дронов-камикадзе и крылатых ракет до баллистики и гиперзвуковых "Кинжалов". В частности, 5 июля российские войска нанесли очередной удар по Украине, выпустив две ракеты типа "Кинжал". Обе цели были направлены на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угроза от РФ возрастет. Откуда теперь планируют бить "Шахедами" по Украине.