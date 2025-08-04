Стало известно, куда била Россия "кинджалами" после взлета Миг-31

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Slava Kot
4 августа в Хмельницкой области были слышны взрывы. Они произошли после взлета Миг-31, являющегося носителем гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал". По данным мониторинговых каналов ракеты двигались в сторону Староконстантинова Хмельницкой области.
МиГ-31. Фото из открытых источников
В 8:54 по всей Украине началась воздушная тревога из-за взлета Миг-31. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили, что были осуществлены пуски "Кинжала", которые направлялись на Староконстантинов.
Также эту информацию подтвердил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин. По его словам, Россия атаковала область.
В 9:22 было объявлено об отбое воздушной тревоги. Но, через пол часа произошел новый взлет МиГ-31К ВВС РФ без пусков ракет, а новая воздушная тревога прекратилась в 10:28.
Староконстантинов (Старкон) является постоянной целью врага, поскольку там находится одна из лучших украинских авиабаз. Россияне регулярно атакуют Староконстантинов, применяя различные виды оружия, от дронов-камикадзе и крылатых ракет до баллистики и гиперзвуковых "Кинжалов". В частности, 5 июля российские войска нанесли очередной удар по Украине, выпустив две ракеты типа "Кинжал". Обе цели были направлены на Староконстантинов в Хмельницкой области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угроза от РФ возрастет. Откуда теперь планируют бить "Шахедами" по Украине.