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Стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией

На переговорах в Стамбуле украинскую делегацию возглавит экс-министр обороны Рустем Умеров.

21 июля 2025, 13:52
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Slava Kot

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров станет главой делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле. Об этом заявил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с Россией

Переговоры Украины и России

Алексей Гончаренко сообщил, что Рустем Умеров будет уполномочен вести переговоры с россиянами в Турции.

"Председателем делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров", — заявил Гончаренко.

Как объясняет народный депутат, Умеров ранее также являлся главой делегации Украины на переговорах в Стамбуле с Россией, однако теперь у него новый статус.

"Раньше главой делегации также был Умеров, но в статусе министра обороны. Нынешний министр обороны Шмыгаль в Стамбул не поедет", — рассказал Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Роман Костенко предположил, что президент назначил Рустема Умерова на должность секретаря СНБО для переговоров с Россией. По его словам, экс-министр обороны имеет связи с Саудовской Аравией и Турцией, то есть в странах, где проходили переговоры Украины и России. Таким образом Костенко предполагает, что команда Зеленского и дальше планирует вести переговоры с Россией.

Также "Комментарии" писали, что Рустем Умеров после увольнения из Минобороны должен быть отправлен в США в качестве посла Украины. Однако в последний момент все изменилось и, как заявил Зеленский, украинским послом в Соединенных Штатах в будущем станет Ольга Стефанишина. Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что причиной, почему Умеров не стал послом в США, было решение американцев.




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