С начала полномасштабного вторжения в Украину все чаще сообщается о разрыве подводных кабелей связи в Балтском море. Как указывает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, за этим стоит Россия и ее Служба внешней разведки.

Подводные кабели. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко заявил, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин причастен к кабельным диверсиям.

"СВР России, которую возглавляет Нарышкин, участвует в планировании "кабельных" диверсий против западных стран, которые совершают лодки, в том числе танкерного флота", — указывает Коваленко.

По его словам, Москва таким образом пыталась провести анализ и выявить реакцию партнеров Украины. Однако Коваленко считает, что Нарышкин провел неудачную операцию, ведь в диверсиях с разрывом подводных кабелей сразу заподозрили Россию.

"Главная цель – проверка реакции стран НАТО, а также анализ деятельности структур западных государств. Нарышкин полностью провалил эту задачу, и информационно за ней торчат уши россии, потому что следы россиян сразу всплыли", — добавил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели. Как указывает старший научный сотрудник Центра энергетической политики Бенджамин Шмит Китай, несомненно, имеет технический потенциал и мотивацию взяться за такую операцию по созданию гибридной угрозы, в которой номинально коммерческое судно внезапно используется для диверсий подводной инфраструктуры. Подобным образом также действуют и россияне.

Также "Комментарии" писали о танкере Eagle S, который планировал перерезать больше подводных кабелей, в частности силовой кабель Estlink1 и газовую трубу BalticConnector между Финляндией и Эстонией. Это стало известно после задержания и допросов членов экипажа танкера.



