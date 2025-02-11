Стало известно, кто стоит за кабельными диверсиями против западных стран

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Slava Kot
С начала полномасштабного вторжения в Украину все чаще сообщается о разрыве подводных кабелей связи в Балтском море. Как указывает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, за этим стоит Россия и ее Служба внешней разведки.
Подводные кабели. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко заявил, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин причастен к кабельным диверсиям.
По его словам, Москва таким образом пыталась провести анализ и выявить реакцию партнеров Украины. Однако Коваленко считает, что Нарышкин провел неудачную операцию, ведь в диверсиях с разрывом подводных кабелей сразу заподозрили Россию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели. Как указывает старший научный сотрудник Центра энергетической политики Бенджамин Шмит Китай, несомненно, имеет технический потенциал и мотивацию взяться за такую операцию по созданию гибридной угрозы, в которой номинально коммерческое судно внезапно используется для диверсий подводной инфраструктуры. Подобным образом также действуют и россияне.
Также "Комментарии" писали о танкере Eagle S, который планировал перерезать больше подводных кабелей, в частности силовой кабель Estlink1 и газовую трубу BalticConnector между Финляндией и Эстонией. Это стало известно после задержания и допросов членов экипажа танкера.
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