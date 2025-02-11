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Стало известно, кто стоит за кабельными диверсиями против западных стран

Российская разведка участвует в диверсиях с повреждением подводных кабелей.

сегодня, 14:22
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Автор:
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Slava Kot

С начала полномасштабного вторжения в Украину все чаще сообщается о разрыве подводных кабелей связи в Балтском море. Как указывает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, за этим стоит Россия и ее Служба внешней разведки.

Стало известно, кто стоит за кабельными диверсиями против западных стран

Подводные кабели. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко заявил, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин причастен к кабельным диверсиям.

"СВР России, которую возглавляет Нарышкин, участвует в планировании "кабельных" диверсий против западных стран, которые совершают лодки, в том числе танкерного флота", — указывает Коваленко.

По его словам, Москва таким образом пыталась провести анализ и выявить реакцию партнеров Украины. Однако Коваленко считает, что Нарышкин провел неудачную операцию, ведь в диверсиях с разрывом подводных кабелей сразу заподозрили Россию.

"Главная цель – проверка реакции стран НАТО, а также анализ деятельности структур западных государств. Нарышкин полностью провалил эту задачу, и информационно за ней торчат уши россии, потому что следы россиян сразу всплыли", — добавил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что китайские инженеры изобрели устройства, чтобы быстро и дешево рвать подводные кабели. Как указывает старший научный сотрудник Центра энергетической политики Бенджамин Шмит Китай, несомненно, имеет технический потенциал и мотивацию взяться за такую операцию по созданию гибридной угрозы, в которой номинально коммерческое судно внезапно используется для диверсий подводной инфраструктуры. Подобным образом также действуют и россияне.

Также "Комментарии" писали о танкере Eagle S, который планировал перерезать больше подводных кабелей, в частности силовой кабель Estlink1 и газовую трубу BalticConnector между Финляндией и Эстонией. Это стало известно после задержания и допросов членов экипажа танкера.




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Источник: https://t.me/akovalenko1989/8798
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