Стало известно, кто станет идеальным посредником на переговорах Украины и РФ

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Ткачик Олеся
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый обратил внимание на то, как постепенно, несмотря на все международные нормы и принципы, было навязано мнение не об агрессоре и жертве оккупации, а о "двух сторонах конфликта".
Переговоры Украины и РФ
Чалый подчеркнул, что посредником, а скорее действенной стороной решения проблемы нарушения Устава ООН могут выступать именно страны, которые способны и обязаны это сделать: США, Великобритания, Франция, Китай и РФ.
При этом, как отмечает дипломат, российские захватчики уже себя переставили на другую сторону процесса как причину и основную сторону войны, а КНР еще не готова к сбалансированной позиции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже достиг взаимопонимания по поводу важности прекращения войны, которую развязала Россия. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Дональд Трамп стремится завершить войну на основе справедливого мира, отметив невозможность поддержки диктатур со стороны США.
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