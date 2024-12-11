Стало известно, кто станет идеальным посредником на переговорах Украины и РФ

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый обратил внимание на то, как постепенно, несмотря на все международные нормы и принципы, было навязано мнение не об агрессоре и жертве оккупации, а о "двух сторонах конфликта".

Переговоры Украины и РФ

"Отсюда и все эти орбаны, сиярто, африканские руководители с желанием посредничества. Им еще самим нужно выйти из конфликтов как внутренних, так и внешних", — отметил дипломат.

Чалый подчеркнул, что посредником, а скорее действенной стороной решения проблемы нарушения Устава ООН могут выступать именно страны, которые способны и обязаны это сделать: США, Великобритания, Франция, Китай и РФ.

При этом, как отмечает дипломат, российские захватчики уже себя переставили на другую сторону процесса как причину и основную сторону войны, а КНР еще не готова к сбалансированной позиции.

"Поэтому посредниками (скорее – сторонами решения проблемы) в вопросах установления долговременного мира могут быть только США, Великобритания и Франция. Если КНР перейдет к справедливой роли – тогда и они. И никто другой! В противном случае, это – не посредничество тогда будет. А попытка "половить рыбку в мутной воде" для себя, подыграть агрессору и имитацию процесса. Возможно, свои интересы им и удастся продвинуть. Но при чем здесь Украина?! – отметил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже достиг взаимопонимания по поводу важности прекращения войны, которую развязала Россия. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Дональд Трамп стремится завершить войну на основе справедливого мира, отметив невозможность поддержки диктатур со стороны США.





