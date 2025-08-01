Контрразведка Службы безопасности задержала агентку российской военной разведки (более известной как гру), готовившую прорыв диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) страны-агрессора в направлении Сум.

Стало известно, кто помогал российским ДРГ прорываться в Сумской области

По материалам дела, приспешницей врага оказалась бывшая медсестра из Сумской области, которую враг завербовал через Телеграм-каналы.

Главной задачей агентки была разведка приграничных районов области: установление координат, где расположены блокпосты и опорные пункты сил обороны Украины.

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для подготовки прорывов линии фронта. В частности, рашисты искали "слабые места" и "слепые зоны" сил обороны, чтобы зайти к ним в тыл и закрепиться на новых позициях к подходу основных сил противника.

Как установило расследование, для проведения разведки женщина обустроила миникамеру на своем велосипеде, на котором объезжала местность и скрыто фиксировала военные объекты.

Собранные данные, в виде фото и видео с отметками объектов на карте, агент передавала куратору через мессенджер.

Контрразведка СБУ разоблачила фигурантку и задокументировала каждый шаг ее сотрудничества с оккупантами. Также Служба безопасности провела комплексные меры, чтобы обезопасить локацию сил обороны в этом районе.

На финальном этапе спецоперации агент задержали "на горячем", когда она снимала пограничный мост для "прохода" российских ДРГ.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военнослужащий на позывной "Мучной" передает, что на Покровском направлении враг пытается закрепиться в посадках и балках между Удачным и Котлиным. По линии дороги находятся штурмы, работает ДРГ и пехота под прикрытием артиллерии.