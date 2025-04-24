Стало известно, кто помогал российским ДРГ проникнуть в Сумскую область

Служба безопасности задержала на приграничных Сумщинах еще двух вражеских приспешников. Один из них – гражданин РФ, проживающий в Украине и недавно получивший задачу шпионить за Силами обороны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Сообщается, что злоумышленник готовил прорыв российских диверсионно-разведывательных групп на территорию Сумской области.

"Согласно враждебному замыслу рашисты надеялись проникнуть в северо-восточный регион Украины со стороны Брянской области России. Чтобы спланировать маршрут движения вражеских ДРГ в "обход" позиций Сил обороны, россиянин должен был обнаружить локации украинских войск на пограничном Шосткинском районе. Для выполнения этой задачи пособник захватчиков привлек своего сообщника, 60-летнего местного безработного, который ожидал захвата региона", – отмечают в СБУ.

Сообщается, что мужчины под видом поездок на рыбалку объезжали пограничную местность и скрыто фиксировали военные объекты.

Во время разведвылазок злоумышленники пытались обнаружить места вражеских "прилетов" и передать локации огневого поражения в ФСБ.

"Служба безопасности задокументировала преступления фигурантов и задержала их на блокпосту, который они пытались пересечь после проведения разведки возле пункта базирования Сил обороны. На месте происшествия у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для сбора разведданных и коммуникации с ФСБ", – говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский военкор утверждал, что российские войска продвинулись к югу от Веселовки (к северо-востоку от города Сумы). Российские войска вели наступательные операции к северу от Юнаковки (к северо-востоку от города Сумы) и вдоль линии Владимировка-Беловоды-Басовка (к северу и северо-востоку от города Сумы). Связанный с Кремлем российский военкор утверждал, что по линии Владимировка-Беловоды-Басовка есть противоречивая информация и что ситуация непонятна.