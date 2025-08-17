Стало известно, кто поедет с Зеленским в Вашингтон: Европа посылает мощных лидеров

В преддверии встречи Владимира Зеленского в Вашингтоне появилось беспокойство, что радушное отношение Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину может не распространиться на украинского президента. В связи с этим Европа планирует направить мощных игроков для поддержки Украины и обеспечения включения европейской стороны в дальнейшие переговоры.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По сообщению Politico, предположительно, ко встрече Зеленского с президентом США 18 августа присоединится президент Финляндии Александер Стубб, известный как один из любимых собеседников Трампа. Его задача состоит в том, чтобы помочь избежать возможных конфликтов, произошедших во время скандальной встречи в Белом доме в конце февраля.

"Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить любые конфликты между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в любые дальнейшие переговоры", — пишет Politico.

По словам источников Politico, в Вашингтон может прибыть генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который поддерживает тесные отношения с Трампом и может способствовать координации европейской позиции.

Свое участие во встрече Трампа и Зеленского подтвердили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ключевым вопросом встречи 18 августа станет обсуждение условий завершения войны в Украине. Европейские союзники стремятся, чтобы Трамп не соглашался на требования Путина, включающие передачу части украинских территорий, даже тех, которые не контролируются Москвой.

После встречи с Зеленским Трамп намерен попытаться организовать трехстороннюю встречу с Путиным и украинским президентом. Однако Кремль официально отказывался от личной встречи с Зеленским, и на переговорах на Аляске никаких признаков изменения такой позиции не было.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали дату трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский накануне поездки к Трампу сделал заявление.