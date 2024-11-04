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Стало известно, кто навел огонь на дом, где погиб ребенок

СБУ задержала корректировщика российского гру, по координатам которого рашисты убили «Шахедами» трех гражданских жителей Сум

сегодня, 15:01
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Недилько Ксения

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Сумах. Им оказался 23-летний местный житель, корректировавший вражеский огонь по своему региону. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Стало известно, кто навел огонь на дом, где погиб ребенок

Обстрел Сум 22 октября 2024. Фото из открытых источников

Как установило расследование, именно по координатам фигуранта 22 октября этого года рашисты атаковали Сумы дронами-камикадзе типа "Шахед".

Тогда в результате вражеского удара по жилым домам города погибли трое гражданских. Среди них – один ребенок, ученица 9-го класса местной школы.

По материалам дела, помимо наведения российских дронов на гражданскую инфраструктуру города агент разведывал геолокацию Сил обороны.

Для сбора разведданных предатель объезжал территорию Сум и близлежащих районов на своем автомобиле и скрыто фиксировал "нужные" объекты.

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Установлено, что агент находился в прямой связи с кадровым сотрудником главного управления генштаба страны-агрессора (более известного как гру).

Для коммуникации они использовали анонимный чат в мессенджере, куда предатель направлял видео потенциальных целей с координатами и подробным описанием объектов.

Военная контрразведка СБУ задержала злоумышленника "на горячем", когда он выполнял враждебную задачу вблизи военных объектов.

По данным следствия, российское гру дистанционно завербовало фигуранта осенью этого года, когда он активно писал в российских Телеграм-каналах, что ожидает захвата Сумщины.

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Во время обысков у задержанного изъяли телефон и ноутбук с доказательствами его коммуникации с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



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