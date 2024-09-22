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Стало известно, кто может представлять Россию во время мирных переговоров с Украиной

Путин точно не сядет за стол переговоров с Украиной, впрочем, и говорить с ним никто не собирается

22 сентября 2024, 20:46 comments1643
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Ткачик Олеся

Украина разработала план победы, который не следует путать с так называемым "мирным планом", который пока невозможен, заявил в эфире 24 канала народный депутат Олег Дунда. По его словам, этот план предполагает, что Россия будет вынуждена просто сесть за стол переговоров.

Стало известно, кто может представлять Россию во время мирных переговоров с Украиной

Переговоры Украины и РФ

"Нет так называемого плана мира. Существует только план победы. В этом случае не просто призывать Россию, а они эфемерно, возможно где-то будут. А они будут реально сидеть за таким столом только в двух случаях", — подчеркнул нардеп.

Первым возможным вариантом для переговоров является капитуляция России. По словам Дунды, на стороне России может выступать, например, премьер-министр Михаил Мишустин или другие чиновники, но кремлевского диктатора Владимира Путина среди них не будет.

Второй сценарий предполагает распад России или ее военно-политическое поражение. В таком случае за стол переговоров могут сесть представители будущих независимых республик. К примеру, это может быть оппозиционер Илья Пономарев. Среди возможных кандидатов Дунда также назвал Ахмеда Закаева, бывшего премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия в изгнании, а также Андрея Илларионова, экс-советника Путина и журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу.

Почему нельзя рассматривать Пономарева как представителя российских территорий, который будет подписывать и план капитуляции, и план будущего создания союза государств? Условно Курской, Брянской и так далее вокруг Киева, Украины, которая будет являться лидером региона. Или, например, Ахмед Закаев, почему нет? Или Илларионов или Кара-Мурза", – отметил нардеп.

Дунда также отметил, что уже сейчас следует ускорять политические инициативы. Одним из примеров он назвал Илью Пономарева, который, по его словам, может уже в этом году стать представителем России за переговорным столом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ действительно хочет участвовать во втором саммите мира.




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Источник: https://24tv.ua/plan-peremogi-ukrayini-koli-za-stil-peremovin-mozhe-sisti-rosiya_n2646902
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