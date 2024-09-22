Стало известно, кто может представлять Россию во время мирных переговоров с Украиной

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Ткачик Олеся
Украина разработала план победы, который не следует путать с так называемым "мирным планом", который пока невозможен, заявил в эфире 24 канала народный депутат Олег Дунда. По его словам, этот план предполагает, что Россия будет вынуждена просто сесть за стол переговоров.
Переговоры Украины и РФ
Первым возможным вариантом для переговоров является капитуляция России. По словам Дунды, на стороне России может выступать, например, премьер-министр Михаил Мишустин или другие чиновники, но кремлевского диктатора Владимира Путина среди них не будет.
Второй сценарий предполагает распад России или ее военно-политическое поражение. В таком случае за стол переговоров могут сесть представители будущих независимых республик. К примеру, это может быть оппозиционер Илья Пономарев. Среди возможных кандидатов Дунда также назвал Ахмеда Закаева, бывшего премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия в изгнании, а также Андрея Илларионова, экс-советника Путина и журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу.
Дунда также отметил, что уже сейчас следует ускорять политические инициативы. Одним из примеров он назвал Илью Пономарева, который, по его словам, может уже в этом году стать представителем России за переговорным столом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ действительно хочет участвовать во втором саммите мира.
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